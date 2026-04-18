Mercato : Endrick attendu au Real Madrid après la Coupe du monde, l'OL est prêt à tout pour le garder ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'hiver dernier, l'OL a accueilli Endrick dans son club en prêt jusqu'à la fin de la saison. La pépite recrutée par le Real Madrid en 2024 ne bénéficiait pas d'un temps de jeu satisfaisant et le club espagnol lui a trouvé une solution. Mais depuis le début, il semble assez clair que ce prêt ne s'éternisera pas et que le Brésilien fera son retour à Madrid cet été. Mais l'OL n'a pas l'intention d'abandonner la partie.

Repéré très jeune par le Real Madrid, Endrick n'a pas encore pu s'imposer dans l'effectif du club espagnol. Le Brésilien a donc débarqué à Lyon pour lui donner du temps de jeu et faire ses preuves. Ses débuts ont été très réussis et il a été très bien accueilli. Mais Endrick ne devrait pas rester bien longtemps à l'OL puisque son retour au Real Madrid est programmé depuis le début. Florent Malouda a d'autres ambitions.

Endrick est «un enfant gâté», le nouveau tacle contre l’attaquant de l’OL https://t.co/jHCQOJpN1b — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

L'OL a bien profité d'Endrick A son arrivée, Endrick n'a pas mis longtemps avant de faire parler de lui grâce à ses performances sur le terrain. Le Brésilien a été très vite mis à contribution mais la dynamique s'est ensuite essoufflée, en même temps que les résultats du club. « Lyon a connu une bonne période quand Endrick est arrivé, parce qu’il était frais, plein de confiance et frustré de ne pas jouer à Madrid. Il était partout sur le terrain, marquait des buts et débordait de confiance. Mais c’est un jeune joueur, arrivé du Brésil et qui n’avait pas l’habitude d’enchaîner les matchs semaine après semaine. Il faut construire ça progressivement, et cela explique pourquoi il a été brillant au début et pourquoi il n’arrive pas aujourd’hui à reproduire ce niveau de performance » explique d'abord Florent Malouda pour le média grec Betarades.