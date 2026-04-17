Endrick est «un enfant gâté», le nouveau tacle contre l’attaquant de l’OL

Lors du dernier mercato hivernal, Endrick est arrivé à l’OL en provenance du Real Madrid. A la recherche de temps de jeu en vue de la Coupe du monde, le Brésilien était alors très attendu chez les Gones. Mais voilà qu’après quelques semaines, le bilan de l’attaquant lyonnais est loin de convaincre. Déjà ciblé par plusieurs critiques, Endrick a encore été la cible d’une attaque.
Actuellement prêté par le Real Madrid à l’OL, Endrick est loin de faire l’unanimité depuis qu’il a posé ses valises chez les Gones. En effet, l’attaquant brésilien a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs attaques. Daniel Riolo n’avait notamment pas mâché ses mots à l’encontre d’Endrick, lâchant par exemple : « Il y a toujours des questions autour de certains joueurs. Je dois dire la vérité. Tout le monde le sait, j'ai un problème avec les Brésiliens, c’est comme ça, mais moi, Endrick, il me casse la tête. Il me fatigue. (…) Quand il marque, après avoir raté, et qu’il fait tout ce show de célébration, écoute, moi je pense qu’à un certain niveau, les mecs ne sont pas sur la même planète que nous ».
« On a reçu un enfant gâté, à qui on a donné beaucoup »
Endrick doit donc faire avec les critiques depuis qu’il a rejoint l’OL. Et dernièrement, c’est Nicolas Puydebois qui s’en est pris au Brésilien. A l’occasion de Tant qu'il y aura des Gones, l’ancien Lyonnais a balancé : « On a reçu un enfant gâté, à qui on a donné beaucoup. Tout le monde s’est enflammé : les médias, les supporters. Ils ont vu Endrick comme la huitième merveille du monde. On en a fait beaucoup trop autour de lui et il s’est installé dans un confort. On lui a laissé tirer les coups-francs, les corners. Il était omniprésent en fait sans être réellement performant. Il a été performant contre Metz dernier du championnat, contre Laval et les autres matchs il n’a pas fait de différence. On va nous parler de statistiques, ok 6 buts et 6 passes décisives. On nous annonçait 15 buts… On en est loin. On attend plus de lui c’est tout ».
Une première réponse à donner contre le PSG
Si Endrick veut faire taire ses détracteurs, il va donc falloir montrer entre plus. Mais voilà que le temps presse pour l’attaquant brésilien avec la fin de saison qui arrive. Il ne reste en effet plus que 5 journées de Ligue 1, à commencer par la prochaine ce dimanche face au PSG. Un sacré adversaire pour l’OL, mais ça pourrait permettre à Endrick d’envoyer une réponse idéale à ses détracteurs.