Endrick est «un enfant gâté», le nouveau tacle contre l’attaquant de l’OL

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato hivernal, Endrick est arrivé à l’OL en provenance du Real Madrid. A la recherche de temps de jeu en vue de la Coupe du monde, le Brésilien était alors très attendu chez les Gones. Mais voilà qu’après quelques semaines, le bilan de l’attaquant lyonnais est loin de convaincre. Déjà ciblé par plusieurs critiques, Endrick a encore été la cible d’une attaque.

Actuellement prêté par le Real Madrid à l’OL, Endrick est loin de faire l’unanimité depuis qu’il a posé ses valises chez les Gones. En effet, l’attaquant brésilien a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs attaques. Daniel Riolo n’avait notamment pas mâché ses mots à l’encontre d’Endrick, lâchant par exemple : « Il y a toujours des questions autour de certains joueurs. Je dois dire la vérité. Tout le monde le sait, j'ai un problème avec les Brésiliens, c’est comme ça, mais moi, Endrick, il me casse la tête. Il me fatigue. (…) Quand il marque, après avoir raté, et qu’il fait tout ce show de célébration, écoute, moi je pense qu’à un certain niveau, les mecs ne sont pas sur la même planète que nous ».

Endrick comme Neymar : Daniel Riolo craque, «il me casse la tête»⁰ https://t.co/iQFF8oG65O — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« On a reçu un enfant gâté, à qui on a donné beaucoup » Endrick doit donc faire avec les critiques depuis qu’il a rejoint l’OL. Et dernièrement, c’est Nicolas Puydebois qui s’en est pris au Brésilien. A l’occasion de Tant qu'il y aura des Gones, l’ancien Lyonnais a balancé : « On a reçu un enfant gâté, à qui on a donné beaucoup. Tout le monde s’est enflammé : les médias, les supporters. Ils ont vu Endrick comme la huitième merveille du monde. On en a fait beaucoup trop autour de lui et il s’est installé dans un confort. On lui a laissé tirer les coups-francs, les corners. Il était omniprésent en fait sans être réellement performant. Il a été performant contre Metz dernier du championnat, contre Laval et les autres matchs il n’a pas fait de différence. On va nous parler de statistiques, ok 6 buts et 6 passes décisives. On nous annonçait 15 buts… On en est loin. On attend plus de lui c’est tout ».