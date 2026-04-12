L’OL a son Kylian Mbappé (et ce n'est pas une bonne nouvelle)

Star planétaire, Kylian Mbappé est très critiqué en ce moment par la presse espagnole, qui lui reproche d’avoir plombé un Real Madrid qui gagnait tout avant lui. Et du côté de l’Olympique Lyonnais on semble avoir le même exemple, puisque l’équipe de Paulo Fonseca a dégringolé depuis le dernier mercato hivernal et l’arrivée d’un certain joueur...
On pensait tous que l’OL avait bouclé le meilleur coup du mois de janvier. Très peu utilisé au Real Madrid lors de la première partie de saison, Endrick a décidé de se relancer avec un prêt en Ligue 1. Ça a très bien commencé avec notamment un triplé dès son deuxième match avec Lyon... mais depuis les choses se sont un peu compliquées.
« Endrick c'est comme Mbappé à Madrid »
Le rendement de la pépite brésilienne a drastiquement baissé et cela n’a pas manqué de faire grincer des dents du côté de l’OL. On a en effet eu droit à une petite piqure de rappel de la part de Paulo Fonseca face aux journalistes, ce qui a évidemment alimenter les débats autour d’Endrick. Et selon certains, il y aurait un peu de Kylian Mbappé chez l’attaquant brésilien. « Endrick c'est comme Mbappé à Madrid. C'est la force de l'image. L'équipe avec toi ? Qu'est-ce que ça donne ? » a lancé Walid Acherchour, dans l’After Foot.
« L’arrivée d’Endrick, si ça ne se matérialise pas par des meilleurs résultats que sans lui... »
« Quand il arrive à l’OL, cette équipe est troisième ou quatrième de Ligue 1, ils sont en quart ou huitième de finale de Coupe de France et ils sont en huitième de finale de Ligue Europa, en ayant fait premiers de ligue » a poursuivi Acherchour, sur RMC. « Aujourd’hui, ils sont éliminés de la Coupe de France, éliminés de la Ligue Europa et ils sont septièmes de Ligue 1 avant d’affronter Lorient. En fait l’arrivée d’Endrick, si ça ne se matérialise pas par des meilleurs résultats que sans lui, on pourra quand même le dire ».