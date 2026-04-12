L’OL a son Kylian Mbappé (et ce n'est pas une bonne nouvelle)

Axel Cornic

Star planétaire, Kylian Mbappé est très critiqué en ce moment par la presse espagnole, qui lui reproche d’avoir plombé un Real Madrid qui gagnait tout avant lui. Et du côté de l’Olympique Lyonnais on semble avoir le même exemple, puisque l’équipe de Paulo Fonseca a dégringolé depuis le dernier mercato hivernal et l’arrivée d’un certain joueur...

On pensait tous que l’OL avait bouclé le meilleur coup du mois de janvier. Très peu utilisé au Real Madrid lors de la première partie de saison, Endrick a décidé de se relancer avec un prêt en Ligue 1. Ça a très bien commencé avec notamment un triplé dès son deuxième match avec Lyon... mais depuis les choses se sont un peu compliquées.

Mercato - Didier Deschamps : Kylian Mbappé prêt à choisir son prochain club après l’équipe de France ? https://t.co/SXUEaDnxgC — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« Endrick c'est comme Mbappé à Madrid » Le rendement de la pépite brésilienne a drastiquement baissé et cela n’a pas manqué de faire grincer des dents du côté de l’OL. On a en effet eu droit à une petite piqure de rappel de la part de Paulo Fonseca face aux journalistes, ce qui a évidemment alimenter les débats autour d’Endrick. Et selon certains, il y aurait un peu de Kylian Mbappé chez l’attaquant brésilien. « Endrick c'est comme Mbappé à Madrid. C'est la force de l'image. L'équipe avec toi ? Qu'est-ce que ça donne ? » a lancé Walid Acherchour, dans l’After Foot.