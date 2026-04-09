Mercato - OL : Le remplaçant d'Endrick déjà recherché et un transfert risque de faire du bruit

Axel Cornic

Privé d’un véritable attaquant de pointe, l’Olympique Lyonnais a bouclé l’un des gros coups du mercato de janvier, en décrochant le prêt d’Endrick. Mais le prodige du Real Madrid ne va pas rester puisque ce prêt ne comporte aucune option d’achat, avec les Lyonnais qui vont donc devoir se trouver un nouveau buteur pour la saison prochaine.

Il serait titulaire dans la plupart des clubs européens, mais pas au Real Madrid. Recruté pour près de 50M€ en 2024 alors qu’il n’était qu’un tout jeune joueur, Endrick a dû trouver une solution pour relancer sa carrière. Et elle est arrivé en plein hiver, puisque le Brésilien a rejoint l’OL dans le cadre d’un prêt de six mois, avec déjà 3 buts et quatre passes décisives au compteur en 10 matchs de Ligue 1.

Un joueur de l’équipe de France courtisé par l’Algérie, «j’ai essayé de le convaincre» https://t.co/KrO0fgnpBN — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

Qui pour remplacer Endrick ? Mais la belle histoire ne va pas durer. Considéré comme un grand pari pour l’avenir en dépit de ce qui a pu se passer lors de la première partie de saison, Endrick va retrouver le Real Madrid au terme de son prêt. Aucune chance pour l’OL de le garder et il faudra donc retrouver très vite un nouvel attaquant, avec le terrible bilan et l’incroyable déficit de plus de 200M€ sur la saison dernière qui complique grandement les choses. Mais deux pistes seraient actuellement à l’étude et l’une d’entre elles pourrait bien faire parler.