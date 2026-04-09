Mercato - PSG : Il est prêt à quitter Paris pour l’Angleterre ?

Le Paris Saint-Germain est en lice pour à la fois conserver son titre de champion de France et d’Europe. Dans l’équipe de Luis Enrique, certains joueurs sont issus de la formation parisienne gérée par un homme en particulier qui ne ferme pas la porte à un départ de l’autre côté de la Manche.
Son premier lien avec le PSG remonte à plus de 10 ans. Après une saison et demie à œuvrer pour la réussite du Paris Saint-Germain, il s’en allait pour l’Angleterre. De retour il y a près de cinq saisons, il a effectué un travail remarqué par la concurrence. Et pas seulement en France, son profil ferait tourner quelques têtes de l’autre côté de la Manche. Et c’est le principal intéressé qui a vendu la mèche.
«C’est vrai que des sollicitations j’en ai, en France comme à l’étranger et notamment en Angleterre»
En interview pour 90min au Campus PSG, Yohan Cabaye a planté le décor pour la suite des opérations. « C’est vrai que des sollicitations j’en ai, en France comme à l’étranger et notamment en Angleterre. C’est le fruit du travail que j’ai pu réaliser et je le prends avec humilité. Aujourd’hui pour moi le plus important c’est de pouvoir être concentré sur les objectifs qui arrivent ici, Youth League notamment, pouvoir être à l’écoute du staff et aider les joueurs aussi. La Gambardella avec les phases finales. Mon cas personnel c’est secondaire et ça passera toujours après le club. Priorité à ce qui va se passer là ».
«On verra ce qui se passe»
Promu de coordinateur des jeunes à directeur du centre de formation du Paris Saint-Germain en octobre 2024, Yohan Cabaye a été relancé sur sa continuité ou non dans la direction parisienne pour le prochain exercice. « Est-ce que vous serez encore là l’année prochaine, vous pouvez nous le garantir ou vous n’avez pas de certitudes ? ». Le suspense reste complet. « On verra ce qui se passe, je suis fier de tout ce que j’ai fait, je suis enthousiaste pour ce qui arrive. Par rapport à mon avenir personnel, on pourra en discuter en temps voulu ». L’Équipe dévoilait cependant mercredi qu’une équipe de Ligue 1 lorgnerait Yohan Cabaye non pas pour s’occuper du centre de formation, mais dans l’optique de succéder à Grégory Lorenzi à la direction sportive Stade Brestois lui qui semble être en partance pour l’OGC Nice.