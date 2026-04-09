Mercato - PSG : Il est prêt à quitter Paris pour l’Angleterre ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est en lice pour à la fois conserver son titre de champion de France et d’Europe. Dans l’équipe de Luis Enrique, certains joueurs sont issus de la formation parisienne gérée par un homme en particulier qui ne ferme pas la porte à un départ de l’autre côté de la Manche.

Son premier lien avec le PSG remonte à plus de 10 ans. Après une saison et demie à œuvrer pour la réussite du Paris Saint-Germain, il s’en allait pour l’Angleterre. De retour il y a près de cinq saisons, il a effectué un travail remarqué par la concurrence. Et pas seulement en France, son profil ferait tourner quelques têtes de l’autre côté de la Manche. Et c’est le principal intéressé qui a vendu la mèche.

«J’ai des sollicitations, en France et notamment en Angleterre. C’est le fruit du travail réalisé.



Pour moi le plus important c’est de rester concentré sur nos objectifs ici : la Youth League et la Gambardella.



Mon cas personnel passe après le club.»



Y.Cabaye #PSG @90minFR pic.twitter.com/5yLdyATP9G — Ilies Peeters (@IliesPeeters) April 9, 2026

«C’est vrai que des sollicitations j’en ai, en France comme à l’étranger et notamment en Angleterre» En interview pour 90min au Campus PSG, Yohan Cabaye a planté le décor pour la suite des opérations. « C’est vrai que des sollicitations j’en ai, en France comme à l’étranger et notamment en Angleterre. C’est le fruit du travail que j’ai pu réaliser et je le prends avec humilité. Aujourd’hui pour moi le plus important c’est de pouvoir être concentré sur les objectifs qui arrivent ici, Youth League notamment, pouvoir être à l’écoute du staff et aider les joueurs aussi. La Gambardella avec les phases finales. Mon cas personnel c’est secondaire et ça passera toujours après le club. Priorité à ce qui va se passer là ».