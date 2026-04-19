«Injuste et ridicule» : Après avoir voulu virer Camavinga du Real Madrid, un journaliste retourne totalement sa veste

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi dernier, le Real Madrid n'a pas réussi à se défaire du Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. Le club était pourtant revenu à égalité avant l'expulsion d'Eduardo Camavinga à la fin du match. Depuis, le Français a été sérieusement visé par les critiques y compris par la presse. Mais un journaliste vient de retourner totalement sa veste.

Présent au Real Madrid depuis 2021, Eduardo Camavinga est loin de faire l'unanimité depuis toutes ces années. Parfois en difficulté au milieu de terrain, il a dû quitter la pelouse face au Bayern Munich, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique. La suite est forcément cruelle puisqu'il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir le Bayern prendre l'avantage et valider sa qualification. Quelques jours après le match, Frédéric Hermel est revenu sur son jugement de la situation.

Mercato : Le PSG et Arsenal se disputent le transfert de Camavinga ! https://t.co/ZKdmvpAiBC — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Camavinga pointé du doigt, il change d'avis Journaliste français spécialiste du football espagnol, Frédéric Hermel travaille régulièrement pour AS et ce dimanche, il a changé d'avis concernant Eduardo Camavinga après sa prestation contre le Bayern Munich. « Bien sûr, devant ma télévision à Paris , j'ai pesté contre Eduardo Camavinga lorsqu'il a commis l'erreur stupide de garder le ballon, offrant ainsi à l'arbitre l'occasion de brandir un carton rouge aussi douloureux qu'incompréhensible. Ma réaction a été impulsive, et sur le coup, j'ai eu envie de placer mon compatriote en tête de la liste des joueurs qui devraient quitter le Real Madrid à la fin de la saison » écrit-il pour le journal espagnol.