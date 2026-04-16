Mercato - PSG : Un transfert prochainement annulé à cause de ce Parisien ?

Le prochain mercato estival n’ouvrira pas ses portes avant quelques semaines. Il n’empêche qu’on parle déjà de certains mouvements, y compris au PSG. Durant l’intersaison, ça risque de bouger dans l’effectif de Luis Enrique avec notamment plusieurs arrivées. Mais voilà qu’un transfert pourrait finalement être annulé à cause d’un joueur du PSG. Explications.
Ce mardi soir, à Anfield, le PSG s’est imposé face à Liverpool (0-2), validant alors son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Le club de la capitale a profité d'un doublé d’Ousmane Dembélé, mais a également pu compter sur un dernier rempart très solide. En effet, dans ses cages, Matvey Safonov a été infranchissable, faisant alors un peu plus taire les derniers doutes qui pouvaient encore exister à propos de son rôle de gardien numéro 1 du PSG.
« Il n’est pas loin de me bluffer »
Ayant relégué Lucas Chevalier sur le banc des remplaçant, Matvey Safonov s’impose donc comme un gardien très solide dans les buts du PSG. De quoi bluffer Jérôme Alonzo, qui a confié lors de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC : « Il n’est pas loin de me bluffer. Il me fait penser un peu dans les jeux-vidéo quand tu passes les levels. Safonov pour moi c’est ça, il franchit tous les niveaux. Alors jusqu’où ? Peut-être jusqu’au bout. La question qu’on avait il y a quelques jours c’est est-ce qu’on peut aller au bout avec Safonov dans les buts ? Ce soir, j’ai un début de réponse. Même une réponse entière. (…) Il est en train de nous faire une Donnarumma. C’est exactement ce qu'il est en train de faire. (…) Mentalement, c’est incroyable. Dans la tempête hier, il a été d'un calme. Et avoir un gardien comme ça derrière, ça rend meilleurs les défenseurs. Safonov, il n’y a pas d’émotion, il n’y a rien qui transpire ».
« Il n’y a pas de recrutement de gardien »
Matvey Safonov est impérial dans les buts du PSG. De quoi lui permettre de gagner une place de numéro 1 pour la saison prochaine ? Selon Jérôme Alonzo, s’il continue comme ça, le Russe sera titulaire encore un moment et mettrait par la même occasion un terme aux rumeurs du recrutement d'un nouveau gardien : « Ça enterre Lucas Chevalier, c’est une mauvaise nouvelle ? C’était déjà une mauvaise nouvelle en décembre, ça l’est encore plus aujourd’hui. Si Safonov amène le PSG en finale, je pense que l’année prochaine, dans la tête de Luis Enrique, il n’y a pas de recrutement de gardien et il n'y a pas de nouvelle chance pour Lucas pour l’instant. Sur ce qu'il fait là, il mérite d'être vu la saison prochaine. Donc oui, le dossier Lucas, il faudra le rouvrir car si Safonov garde ce niveau, pour l'instant, c’est cuit pour lui au PSG ».