Mercato - PSG : Un transfert prochainement annulé à cause de ce Parisien ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le prochain mercato estival n’ouvrira pas ses portes avant quelques semaines. Il n’empêche qu’on parle déjà de certains mouvements, y compris au PSG. Durant l’intersaison, ça risque de bouger dans l’effectif de Luis Enrique avec notamment plusieurs arrivées. Mais voilà qu’un transfert pourrait finalement être annulé à cause d’un joueur du PSG. Explications.

Ce mardi soir, à Anfield, le PSG s’est imposé face à Liverpool (0-2), validant alors son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Le club de la capitale a profité d'un doublé d’Ousmane Dembélé, mais a également pu compter sur un dernier rempart très solide. En effet, dans ses cages, Matvey Safonov a été infranchissable, faisant alors un peu plus taire les derniers doutes qui pouvaient encore exister à propos de son rôle de gardien numéro 1 du PSG.

PSG - Dembélé : La révélation sur son Ballon d’Or qui a provoqué un fou rire à la télévision https://t.co/6DiUyc9kff — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Il n’est pas loin de me bluffer » Ayant relégué Lucas Chevalier sur le banc des remplaçant, Matvey Safonov s’impose donc comme un gardien très solide dans les buts du PSG. De quoi bluffer Jérôme Alonzo, qui a confié lors de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC : « Il n’est pas loin de me bluffer. Il me fait penser un peu dans les jeux-vidéo quand tu passes les levels. Safonov pour moi c’est ça, il franchit tous les niveaux. Alors jusqu’où ? Peut-être jusqu’au bout. La question qu’on avait il y a quelques jours c’est est-ce qu’on peut aller au bout avec Safonov dans les buts ? Ce soir, j’ai un début de réponse. Même une réponse entière. (…) Il est en train de nous faire une Donnarumma. C’est exactement ce qu'il est en train de faire. (…) Mentalement, c’est incroyable. Dans la tempête hier, il a été d'un calme. Et avoir un gardien comme ça derrière, ça rend meilleurs les défenseurs. Safonov, il n’y a pas d’émotion, il n’y a rien qui transpire ».