Mercato - PSG : Les négociations «vont aboutir» pour cette grosse signature !

Lors du mercato estival, le PSG sera sûrement contraint de régénérer son groupe après deux saisons très éprouvantes. Plusieurs grosses arrivées sont donc à prévoir du côté de Paris, mais des départs devraient aussi intervenir. En tout cas, le club de la capitale serait déjà tout proche de boucler une grosse signature. C’est presque comme si c’était fait.
Cet hiver, le PSG a senti qu’il avait besoin de se renforcer. Le club de la capitale a sauté sur l’occasion Dro Fernandez, qui voulait quitter le FC Barcelone et qui a donc rejoint Paris pour environ 8M€. Le champion de France a donc misé sur un crack, mais cet été des profils plus expérimentés pourraient débarquer. Comme l’a révélé RMC Sport il y a plusieurs semaines, Luis Campos serait déterminé à l’idée de réaliser un gros mercato.
Le PSG a plusieurs pistes
Si pour le moment le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, cela n’empêche pas le PSG de s’activer. Le club de la capitale creuse certaines pistes et l’une d’entre elles mène à Enzo Fernandez. Le milieu de terrain pourrait quitter Chelsea dans les prochains mois, avec qui les relations se sont refroidies ces derniers temps. Paris possède d’ailleurs un atout dans ce dossier car l’agent de l’Argentin n’est autre que Javier Pastore, l’ancien chouchou du Parc des princes. En attaque, le champion de France aurait des vues sur Julian Alvarez, mais le buteur de l’Atlético de Madrid plait à de nombreuses équipes.
La prolongation de Luis Enrique avance bien
Avant d’attirer des joueurs cet été, le PSG pourrait bien boucler une autre signature. En effet, selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, la prolongation de contrat de Luis Enrique devrait intervenir prochainement, sans aucun doute. « Nasser Al-Khelaïfi veut garder son coach le plus longtemps possible. En janvier, Le Parisien était le premier média à vous révéler que les discussions pour une prolongation étaient lancées. Elles vont aboutir sans problème car tous les intervenants sont sur la même longueur d'onde. L'Espagnol est heureux à Paris, il aime le club, il aime ses joueurs. Comme il l'a laissé entendre un jour, je crois qu'il restera tant qu'il aura assez d'énergie à transmettre à ses joueurs. » Paris réaliserait alors un gros coup en verrouillant jusqu’en 2030 son chef d’orchestre.