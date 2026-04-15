Mercato - PSG : Les négociations «vont aboutir» pour cette grosse signature !

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le PSG sera sûrement contraint de régénérer son groupe après deux saisons très éprouvantes. Plusieurs grosses arrivées sont donc à prévoir du côté de Paris, mais des départs devraient aussi intervenir. En tout cas, le club de la capitale serait déjà tout proche de boucler une grosse signature. C’est presque comme si c’était fait.

Cet hiver, le PSG a senti qu’il avait besoin de se renforcer. Le club de la capitale a sauté sur l’occasion Dro Fernandez, qui voulait quitter le FC Barcelone et qui a donc rejoint Paris pour environ 8M€. Le champion de France a donc misé sur un crack, mais cet été des profils plus expérimentés pourraient débarquer. Comme l’a révélé RMC Sport il y a plusieurs semaines, Luis Campos serait déterminé à l’idée de réaliser un gros mercato.

Grave blessure : La sortie remarquée d’une star du PSG sur les réseaux sociaux https://t.co/aOy3X2rENP — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Le PSG a plusieurs pistes Si pour le moment le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, cela n’empêche pas le PSG de s’activer. Le club de la capitale creuse certaines pistes et l’une d’entre elles mène à Enzo Fernandez. Le milieu de terrain pourrait quitter Chelsea dans les prochains mois, avec qui les relations se sont refroidies ces derniers temps. Paris possède d’ailleurs un atout dans ce dossier car l’agent de l’Argentin n’est autre que Javier Pastore, l’ancien chouchou du Parc des princes. En attaque, le champion de France aurait des vues sur Julian Alvarez, mais le buteur de l’Atlético de Madrid plait à de nombreuses équipes.