Le PSG a trouvé son nouveau porte-bonheur, et son nom va vous surprendre !

Le Paris Saint-Germain poursuit sa route en Ligue des champions après sa victoire contre Liverpool (2-0) mardi soir, à Anfield. Ousmane Dembélé s’est encore illustré avec un doublé, mais un autre joueur de Luis Enrique a eu l’occasion de briller, réalisant une performance qui n’avait plus été vue dans la capitale depuis plus de six ans.
Mardi soir, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en battant de nouveau Liverpool. Un succès décroché grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé sur la pelouse d’Anfield, qui permet au club champion d’Europe en titre de prolonger son rêve d’un nouveau sacre européen. Si le Ballon d’Or a brillé, il n’est pas le seul dans les rangs parisiens à s’être illustré.
Safonov fait mieux que Donnarumma dans les statistiques
Préféré à Lucas Chevalier depuis plusieurs mois, Matveï Safonov a été impérial contre Liverpool, devenant même le premier gardien du PSG à réaliser un clean sheet lors de trois titularisations consécutives en Ligue des champions depuis Keylor Navas de septembre à novembre 2019, selon Stats du Foot sur X.
« Je dois être prêt quand l’équipe a besoin de moi »
Après la rencontre, le portier russe a répondu en français aux questions de Canal+. « C’est sûr que l’on est très content. Ça a été un match très difficile. On est content d’avoir finalement gagné. Je pense que l’on a montré que l’on était venu ici pour gagner. C’est une chose importante. Maintenant, il y a beaucoup d’émotions après cette qualification en demi-finale. Vous pouvez entendre qu’il y a une fête dans les vestiaires. On a une très bonne émotion, on est content, a expliqué Matveï Safonov. Je suis d’accord que ça a été presque un bon match pour moi. Il y a quelques erreurs c’est sûr, mais je pense que je peux être content de mon match, mais à mon avis, je dois être prêt quand l’équipe a besoin de moi. J’espère qu’aujourd’hui ça a été comme ça. »