Le PSG a trouvé son nouveau porte-bonheur, et son nom va vous surprendre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain poursuit sa route en Ligue des champions après sa victoire contre Liverpool (2-0) mardi soir, à Anfield. Ousmane Dembélé s’est encore illustré avec un doublé, mais un autre joueur de Luis Enrique a eu l’occasion de briller, réalisant une performance qui n’avait plus été vue dans la capitale depuis plus de six ans.

Mardi soir, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en battant de nouveau Liverpool. Un succès décroché grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé sur la pelouse d’Anfield, qui permet au club champion d’Europe en titre de prolonger son rêve d’un nouveau sacre européen. Si le Ballon d’Or a brillé, il n’est pas le seul dans les rangs parisiens à s’être illustré.

Mercato - PSG : Un contrat «à vie» à Paris confirmé à l’étranger ? https://t.co/q9nitM2k7f — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Safonov fait mieux que Donnarumma dans les statistiques Préféré à Lucas Chevalier depuis plusieurs mois, Matveï Safonov a été impérial contre Liverpool, devenant même le premier gardien du PSG à réaliser un clean sheet lors de trois titularisations consécutives en Ligue des champions depuis Keylor Navas de septembre à novembre 2019, selon Stats du Foot sur X.