Malaise avec un joueur du PSG, Samir Nasri lui annonce une mauvaise nouvelle ?

Absent depuis plusieurs mois maintenant, la situation d’un joueur du PSG interroge et on ne sait toujours pas exactement quand il fera son retour. D’autant plus qu’entre temps, le principal intéressé a vu un de ses coéquipiers performer à son poste et pour Samir Nasri, retrouver sa place dans le onze de Luis Enrique risque d’être difficile.
Depuis le 20 janvier dernier et la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1), Fabian Ruiz n’est plus apparu sur un terrain. Si son retour était espéré début avril, le milieu de terrain âgé de 30 ans se fait toujours attendre et n’était même pas dans le groupe qui s’est déplacé à Liverpool ce mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions.
« Je ne sais pas s'il va reprendre sa place quand il va revenir »
« Il faut voir ce que disent les docteurs. Les journalistes ne savent rien et je ne suis pas docteur non plus. Il faut respecter la santé de chaque personne. La bonne nouvelle, c’est que Fabian s’entraîne », a répondu l’entraîneur du PSG lundi en conférence de presse quand il a été interrogé sur Fabian Ruiz. Touché au genou, l’international espagnol (41 sélections) aurait encore des douleurs et cette situation commencerait à interpeller en interne, comme l’expliquait récemment Loïc Tanzi.
« Zaïre-Emery a franchi un palier »
Fabian Ruiz refuserait de jouer tant qu’il a toujours mal et au PSG, « il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu’ils se posent des questions », selon le journaliste de L’Équipe. « On sait que c’est la zone du genou, mais on ne sait pas ce qu’il a exactement. » En attendant de savoir quand il pourra faire son retour, il y a un joueur qui a bien profité de son absence : Warren Zaïre-Emery. Et pour Samir Nasri, Fabian Ruiz risque de devoir s’asseoir sur le banc quand il pourra enfin rejouer. « Fabian Ruiz, je ne sais pas s'il va reprendre sa place quand il va revenir. Parce que Zaïre-Emery a franchi un palier moi je trouve », a déclaré l’ancien joueur de l’OM sur le plateau du Canal Champions Club.