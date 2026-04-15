Malaise avec un joueur du PSG, Samir Nasri lui annonce une mauvaise nouvelle ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent depuis plusieurs mois maintenant, la situation d’un joueur du PSG interroge et on ne sait toujours pas exactement quand il fera son retour. D’autant plus qu’entre temps, le principal intéressé a vu un de ses coéquipiers performer à son poste et pour Samir Nasri, retrouver sa place dans le onze de Luis Enrique risque d’être difficile.

Depuis le 20 janvier dernier et la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1), Fabian Ruiz n’est plus apparu sur un terrain. Si son retour était espéré début avril, le milieu de terrain âgé de 30 ans se fait toujours attendre et n’était même pas dans le groupe qui s’est déplacé à Liverpool ce mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions.

Mercato - PSG : La réaction inattendue sur un départ d’Ousmane Dembélé ! https://t.co/RTgnmUQz7x — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Je ne sais pas s'il va reprendre sa place quand il va revenir » « Il faut voir ce que disent les docteurs. Les journalistes ne savent rien et je ne suis pas docteur non plus. Il faut respecter la santé de chaque personne. La bonne nouvelle, c’est que Fabian s’entraîne », a répondu l’entraîneur du PSG lundi en conférence de presse quand il a été interrogé sur Fabian Ruiz. Touché au genou, l’international espagnol (41 sélections) aurait encore des douleurs et cette situation commencerait à interpeller en interne, comme l’expliquait récemment Loïc Tanzi.