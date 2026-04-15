Un coup à la Benzema réalisé au PSG, ça régale les supporters !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG rêve d’un doublé et peut s’en remettre à ses joueurs pour y croire. Mardi soir, les hommes de Luis Enrique se sont imposés contre Liverpool (2-0) sur la pelouse d’Anfield. L’un des acteurs du match s’est particulièrement illustré...

Face à des Reds déterminés à réaliser l’exploit sur la pelouse d’Anfield, le PSG s’en est remis à Matveï Safonov et Ousmane Dembélé pour décrocher sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions (2-0). Le portier russe a été l’auteur de plusieurs parades décisives qui ont permis à son équipe de ne pas douter durant la rencontre. Le Ballon d’Or a quant à lui été clinique en inscrivant un doublé.

Mercato - PSG : Un contrat «à vie» à Paris confirmé à l’étranger ? https://t.co/q9nitM2k7f — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Aucun Français ne l’avait fait depuis Karim Benzema Et ces deux buts sont un exploit puisque le numéro 10 du PSG devient seulement le deuxième joueur français à inscrire un doublé contre Liverpool à Anfield en Ligue des champions depuis Karim Benzema. En octobre 2014 puis en février 2023, l’attaquant parti en Arabie saoudite avait également marqué deux buts avec le Real Madrid comme l'a souligné le compte Stats du Foot sur X.