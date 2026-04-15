Un coup à la Benzema réalisé au PSG, ça régale les supporters !

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG rêve d’un doublé et peut s’en remettre à ses joueurs pour y croire. Mardi soir, les hommes de Luis Enrique se sont imposés contre Liverpool (2-0) sur la pelouse d’Anfield. L’un des acteurs du match s’est particulièrement illustré...
Face à des Reds déterminés à réaliser l’exploit sur la pelouse d’Anfield, le PSG s’en est remis à Matveï Safonov et Ousmane Dembélé pour décrocher sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions (2-0). Le portier russe a été l’auteur de plusieurs parades décisives qui ont permis à son équipe de ne pas douter durant la rencontre. Le Ballon d’Or a quant à lui été clinique en inscrivant un doublé.
Aucun Français ne l’avait fait depuis Karim Benzema
Et ces deux buts sont un exploit puisque le numéro 10 du PSG devient seulement le deuxième joueur français à inscrire un doublé contre Liverpool à Anfield en Ligue des champions depuis Karim Benzema. En octobre 2014 puis en février 2023, l’attaquant parti en Arabie saoudite avait également marqué deux buts avec le Real Madrid comme l'a souligné le compte Stats du Foot sur X.
« Que ce soit sur un but, une passe décisive, presser le gardien, j'essaie de donner le maximum pour le Paris Saint-Germain »
« On est en Ligue des champions, en quart de finale, dans un stade comme ça, même si on a gagné 2-0 à l'aller, on savait que ça allait être difficile, a confié après le match Ousmane Dembélé, au micro de Canal+. De toute façon, il n'y a pas de match facile en Champions League, il faut souffrir pour aller au bout de cette compétition. En première mi-temps, on a eu des occasions et je pense qu'on a un peu maîtrisé ce match surtout, en deuxième, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est normal, c'est la Ligue des champions, il n'y a que des bonnes équipes, donc après on ressort sur cette double confrontation avec deux victoires, donc c'est très bien ».