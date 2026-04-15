Thibaut Courtois au PSG ? Le coup de froid lâché

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 33 ans, Thibaut Courtois fait aujourd'hui le bonheur du Real Madrid, lui qui est considéré comme l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur gardien du gardien. Forcément, qui dirait non pour avoir un tel joueur dans ses cages. Courtois ne ferait notamment pas de mal au PSG, où on serait loin d'être à ce niveau avec Lucas Chevalier Matvey Safonov.

L'été dernier, le PSG a fait un choix fort en décidait de se séparer de Gianluigi Donnarumma. L'Italien a alors été poussé au départ et pour le remplacer, on est parti recruter Lucas Chevalier au LOSC. Alors que les Parisiens misaient grandement sur ce dernier, l'international français a énormément déçu. Et voilà que Luis Enrique a même fini par rétrograder Lucas Chevalier, ce qui a profité à Matvey Safonov, qui s'est installé dans les buts du PSG.

Mercato - PSG : Le nouveau crack de Luis Enrique va couter 106M€ ? https://t.co/O71q2TfC6L — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Je ne suis pas sûr qu’il aura la carrière de Thibaut Courtois » Aujourd'hui, c'est donc Matvey Safonov qui garde les buts du PSG. Mais voilà que le Russe est loin d'être rassurant sur sa ligne comme peut l'être Thibaut Courtois. C'est ainsi que Sébastian Tarrago a expliqué au micro de RTL : « Safonov est très étonnant. Effectivement, son langage corporel invite à la prudence. Je ne suis pas sûr qu’il aura la carrière de Thibaut Courtois, mais enfin, en attendant, tout se passe bien. Il est courageux, il va dans les airs. Effectivement, c’est parfois baroque au niveau esthétique et efficacité. J’ai l’impression que c’est un gardien qui est tellement sûr de lui qu’il apporte une énergie plutôt positive ».