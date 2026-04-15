Mercato - OM - Mason Greenwood : Les grands clubs vont le recaler, voilà le problème ?

Arrivé il y a bientôt deux ans en provenance de Manchester United, Mason Greenwood sera-t-il toujours à l’OM la saison prochaine ? Beaucoup d’observateurs le voient partir cet été, mais reste à savoir pour aller où. Un ancien joueur passé par Marseille doute qu’il ait le niveau nécessaire pour s’imposer dans un grand club européen.
Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé la saison dernière et toujours en lice pour de nouveau l’être cette année, Mason Greenwood s’est imposé comme un des meilleurs attaquants de Ligue 1 depuis son arrivée à l’OM. Auteur de 25 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le moment sera peut-être venu pour l’ailier âgé de 24 ans de changer d’environnement l’été prochain.
« Je ne suis pas certain qu’il puisse s’adapter à ce niveau »
L’Atlético Madrid ou bien la Juventus ont été annoncés sur sa piste dernièrement, mais Marcel Desailly doute que Mason Greenwood possède le niveau nécessaire pour évoluer dans de tels clubs. « D’un regard extérieur, ses statistiques et ses buts peuvent impressionner. Mais possède-t-il l’envergure nécessaire pour s’imposer dans un grand club de Premier League ou dans un grand club espagnol ? Je ne suis pas certain qu’il puisse s’adapter à ce niveau. Je le vois plutôt en Ligue 1, à Marseille, ou en Liga, à Villarreal. En Premier League, ce serait compliqué : je ne le vois pas à Tottenham, mais éventuellement, avec le temps, à Aston Villa », a confié l’ancien joueur de l’OM auprès de Goal.
« Il disparaît pendant une heure, or il n’est pas Messi ! »
Marcel Desailly a ajouté : « Je ne suis pas sûr qu’il ait le niveau et la régularité nécessaires. Certes, il marque des buts et ses statistiques sont flatteuses, mais en Premier League il faut aussi faire preuve de constance dans l’application des consignes tactiques de l’entraîneur. C’est trop. Physiquement, il peut être dévastateur et faire la différence en France, mais sa baisse de régime est trop marquée ensuite. Il disparaît pendant une heure, or il n’est pas Messi ! En Ligue 1, ça peut passer, mais dans un championnat plus intense et exigeant, je ne suis pas convaincu. J’apprécie le joueur, mais si j’étais Manchester City ou Arsenal, je ne l’achèterais pas. »