Mercato - OM - Mason Greenwood : Les grands clubs vont le recaler, voilà le problème ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a bientôt deux ans en provenance de Manchester United, Mason Greenwood sera-t-il toujours à l’OM la saison prochaine ? Beaucoup d’observateurs le voient partir cet été, mais reste à savoir pour aller où. Un ancien joueur passé par Marseille doute qu’il ait le niveau nécessaire pour s’imposer dans un grand club européen.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé la saison dernière et toujours en lice pour de nouveau l’être cette année, Mason Greenwood s’est imposé comme un des meilleurs attaquants de Ligue 1 depuis son arrivée à l’OM. Auteur de 25 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le moment sera peut-être venu pour l’ailier âgé de 24 ans de changer d’environnement l’été prochain.

Mason Greenwood a été directement impliqué dans 62 buts en 76 matches depuis son arrivée à l'OM en 2024/25.



Il est également le seul joueur des 5 grds chpts européens à avoir atteint le combo 25 buts + 10 assists ttes compétitions confondues cette saison.



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« Je ne suis pas certain qu’il puisse s’adapter à ce niveau » L’Atlético Madrid ou bien la Juventus ont été annoncés sur sa piste dernièrement, mais Marcel Desailly doute que Mason Greenwood possède le niveau nécessaire pour évoluer dans de tels clubs. « D’un regard extérieur, ses statistiques et ses buts peuvent impressionner. Mais possède-t-il l’envergure nécessaire pour s’imposer dans un grand club de Premier League ou dans un grand club espagnol ? Je ne suis pas certain qu’il puisse s’adapter à ce niveau. Je le vois plutôt en Ligue 1, à Marseille, ou en Liga, à Villarreal. En Premier League, ce serait compliqué : je ne le vois pas à Tottenham, mais éventuellement, avec le temps, à Aston Villa », a confié l’ancien joueur de l’OM auprès de Goal.