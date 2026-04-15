Mercato - OM : «Je ne l’achèterais pas», le transfert déconseillé par un champion du monde

Alexis Brunet

Cet été, l’OM devrait une nouvelle fois se montrer actif sur le mercato et plusieurs arrivées ainsi que des départs sont à prévoir. Le successeur de Medhi Benatia aura fort à faire, d’autant plus que le club phocéen risque de perdre un joueur très important qui a reçu les conseils d’un champion du monde pour son transfert.

Dans quelques semaines, le passage de Medhi Benatia à l’OM prendra fin. Le Marocain a déjà déclaré qu’il quitterait son poste à l’issue de la saison et Stéphane Richard va donc devoir lui trouver un successeur. Il faudra qu’il fasse le bon choix car le nouveau directeur sportif devra gérer certains dossiers chauds.

Nouveau président à l’OM : Son premier raté déjà annoncé ? https://t.co/keIhHkrEIb — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Un grand joueur de l’OM sur le départ ? Parmi les satisfactions de l’OM cette saison, on retrouve notamment Mason Greenwood. L’Anglais est le meilleur buteur du club phocéen mais il pourrait aller voir ailleurs dans les prochains mois. Interrogé par GOAL, Marcel Desailly a dévoilé les destinations idéales pour le Marseillais. « D’un regard extérieur, ses statistiques et ses buts peuvent impressionner. Mais possède-t-il l’envergure nécessaire pour s’imposer dans un grand club de Premier League ou dans un grand club espagnol ? Je ne suis pas certain qu’il puisse s’adapter à ce niveau. Je le vois plutôt en Ligue 1, à Marseille, ou en Liga, à Villarreal. En Premier League, ce serait compliqué : je ne le vois pas à Tottenham, mais éventuellement, avec le temps, à Aston Villa. »