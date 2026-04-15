Mercato - PSG : Transfert à 120M€ pour Paris, un attaquant va s’en aller ?

Alexis Brunet

Contrairement à l’été dernier, le PSG pourrait se renforcer massivement lors du prochain mercato avec notamment une arrivée pour son secteur offensif. Le club de la capitale aurait d’ailleurs une piste à 120M€ sur la table, mais cela pourrait bien entraîner le départ d’un attaquant parisien. Le champion de France devra également déjouer la concurrence s’il décide de bouger.

Avec deux victoires lors des quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool (4-0 au total), le PSG s’est tranquillement qualifié pour les demi-finales. Mardi soir, le club de la capitale a pu compter sur un grand Ousmane Dembélé qui a rappelé à tout le monde son statut de Ballon d’or en inscrivant un doublé en seconde période.

Grave blessure : La sortie remarquée d’une star du PSG sur les réseaux sociaux https://t.co/aOy3X2rENP — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Le PSG a une piste à 120M€ pour son attaque En plus d’Ousmane Dembélé, le PSG compte au sein de son secteur offensif un grand nombre de talents. Khvicha Kvaratskhelia brille dernièrement en Ligue des champions, mais Luis Enrique peut également s’appuyer sur Bradley Barcola ou bien Désiré Doué. La saison prochaine, le coach espagnol pourrait voir débarquer un autre joueur de haut niveau car, d’après les informations de CaughtOffside, Paris aurait dans son viseur Julian Alvarez. Il n’est toutefois pas encore dit qu’il quitte l’Atlético de Madrid, mais son prix aurait été fixé à 120M€.