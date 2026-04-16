Mercato - PSG : Une vengeance à 50M€ se prépare au FC Barcelone ?

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, le FC Barcelone et le PSG se livrent une guerre sur le marché des transferts. Le club de la capitale a souvent réussi à attirer des joueurs de la formation espagnole et cela ne plaît pas forcément aux dirigeants barcelonais. Ils seraient d’ailleurs en train de préparer une vengeance à 50M€ qui pourrait écœurer le champion de France.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG avait décidé de se renforcer en faisant venir un joueur. Très prometteur mais encore loin d’être un titulaire indiscutable, Dro Fernandez a ainsi débarqué à Paris pour continuer sa progression sous les ordres de Luis Enrique. Un énorme coup dur pour le FC Barcelone car ce dernier souhaitait miser sur son ancien milieu offensif pour l’avenir. Finalement Hansi Flick n’a donc pas réussi à le retenir et le joueur de 18 ans n’a rapporté que 8M€ à son ancienne équipe.

Eduardo Conceição (010’) est entrain de faire des choses de dingues avec Palmeiras.



Wow.

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Lionel Messi, Neymar… Mais Dro Fernandez est loin d’être le seul joueur du FC Barcelone qui a été chippé par le PSG. En 2017, le club de la capitale avait frappé très fort en déboursant pas moins de 222M€ pour faire venir Neymar, même si cela n’a pas été une véritable réussite. On peut citer également Lionel Messi qui avait rejoint Paris en 2021 gratuitement car le Barça ne pouvait alors pas le conserver pour des raisons financières.