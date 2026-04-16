Mercato - OM : Mason Greenwood à Arsenal, il a déjà tranché

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il lui reste encore trois ans de contrat, de nombreux observateurs estiment que Mason Greenwood ne sera plus à l’OM la saison prochaine. Malgré ses statistiques très flatteuses depuis son arrivée en Ligue 1, un ancien joueur estime qu’il n’a pas le niveau nécessaire pour évoluer dans les plus grands clubs, notamment en Angleterre, à Arsenal.

À l’instar de Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren ou bien Leonardo Balerdi, plusieurs joueurs sont déjà quasiment assurés de ne plus être à l’OM la saison prochaine. Mais qu’en est-il de Mason Greenwood ? Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, l’attaquant âgé de 24 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2029, mais beaucoup estiment qu’il quittera Marseille cet été.

OM - Nouveau directeur sportif : Contacts révélés pour le remplaçant de Benatia ! https://t.co/syg4s99n1f — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Je le vois plutôt en Ligue 1, à Marseille, ou en Liga, à Villarreal » Si un retour en Angleterre est peu probable en raison des accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet par le passé, selon Marcel Desailly, Mason Greenwood n’a de toute façon pas le niveau pour y revenir : « D’un regard extérieur, ses statistiques et ses buts peuvent impressionner. Mais possède-t-il l’envergure nécessaire pour s’imposer dans un grand club de Premier League ou dans un grand club espagnol ? Je ne suis pas certain qu’il puisse s’adapter à ce niveau. Je le vois plutôt en Ligue 1, à Marseille, ou en Liga, à Villarreal. En Premier League, ce serait compliqué : je ne le vois pas à Tottenham, mais éventuellement, avec le temps, à Aston Villa », a confié l’ancien joueur de l’OM auprès de Goal.