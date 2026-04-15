Mercato : Il s’annonce déjà au RC Lens pour la saison proc

On n’attendait pas le RC Lens à ce niveau-là. Dauphins du PSG devant le LOSC, l’OM ou encore l’OL, les hommes de Pierre Sage sont idéalement placés pour participer à la prochaine Ligue des champions. Une aventure à laquelle souhaite participer ce joueur important.
S’il sera désormais très compliqué d’aller chercher le PSG, toujours en tête de la Ligue 1 avec quatre points d’avance et un match en retard, le RC Lens reste encore la belle surprise de l’année et dispose toujours d’une belle avance sur la concurrence, avec six unités d'avance sur le LOSC (3e) et sept sur l’OM (4e). Les Sang et Or ont donc de fortes chances de retrouver la Ligue des champions dès le prochain exercice, une aventure à laquelle souhaite participer Robin Risser.
« J’ai cette volonté de continuer ici »
Auteur d’une saison convaincante, au point d’avoir vu son nom cité pour faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, Robin Risser ne s’imagine pas quitter le RC Lens. « Honnêtement, je ne fais pas trop attention à tout ce qui peut se dire. J’ai mon clan qui est là pour gérer ces choses-là. Je suis sous contrat avec le club jusqu’en 2030. J’ai cette volonté de continuer ici. Je me sens vraiment bien ici. Que ce soit ma femme ou moi, nous avons trouvé une certaine stabilité ici. Chaque matin, quand je viens au club, je suis impatient de remettre ce maillot et de m’entraîner. J’ai hâte de jouer à Bollaert », a confié le portier, dans des propos rapportés par Lensois.com.
« Convaincu que je porterai ce maillot l’année prochaine »
« Je pense que je ne suis pas arrivé à la fin de mon aventure ici. Surtout que là, on a une magnifique fin de saison qui nous attend, a ajouté Robin Risser. L’année prochaine, je pense qu’il y a aussi, je nous le souhaite, si on fait bien les choses sur cette fin de saison, de belles choses qui nous attendent. Je ne pense pas à autre part. Je suis vraiment focus sur ce beau club. Pour moi, je suis privilégié d’être ici. C’est important d’honorer ce maillot jusqu’à la fin. On verra où ça nous amènera. Je suis convaincu que l’année prochaine, je porterai ce maillot. »