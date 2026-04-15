Mercato : Il s’annonce déjà au RC Lens pour la saison proc

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

On n’attendait pas le RC Lens à ce niveau-là. Dauphins du PSG devant le LOSC, l’OM ou encore l’OL, les hommes de Pierre Sage sont idéalement placés pour participer à la prochaine Ligue des champions. Une aventure à laquelle souhaite participer ce joueur important.

S’il sera désormais très compliqué d’aller chercher le PSG, toujours en tête de la Ligue 1 avec quatre points d’avance et un match en retard, le RC Lens reste encore la belle surprise de l’année et dispose toujours d’une belle avance sur la concurrence, avec six unités d'avance sur le LOSC (3e) et sept sur l’OM (4e). Les Sang et Or ont donc de fortes chances de retrouver la Ligue des champions dès le prochain exercice, une aventure à laquelle souhaite participer Robin Risser.

Ligue 1 : Le RC Lens déjà battu par le PSG, cette statistique le prouve ! https://t.co/QEYAT6dJ7n — le10sport (@le10sport) April 4, 2026

« J’ai cette volonté de continuer ici » Auteur d’une saison convaincante, au point d’avoir vu son nom cité pour faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, Robin Risser ne s’imagine pas quitter le RC Lens. « Honnêtement, je ne fais pas trop attention à tout ce qui peut se dire. J’ai mon clan qui est là pour gérer ces choses-là. Je suis sous contrat avec le club jusqu’en 2030. J’ai cette volonté de continuer ici. Je me sens vraiment bien ici. Que ce soit ma femme ou moi, nous avons trouvé une certaine stabilité ici. Chaque matin, quand je viens au club, je suis impatient de remettre ce maillot et de m’entraîner. J’ai hâte de jouer à Bollaert », a confié le portier, dans des propos rapportés par Lensois.com.