Michael Olise répond sur le Real Madrid d’un air nonchalant : «Les rois de la Ligue des champions ?»

Passeur décisif à l’aller et buteur au retour, Michael Olise a fait mal au Real Madrid pendant ces quarts de finale de Ligue des champions (2-1 et 4-3). Réputé pour sa nonchalance dans sa démarche, mais surtout dans ses prises de parole médiatique, Olise a livré un échange cocasse à un journaliste d’un média étranger au sujet du Real Madrid après le coup de sifflet final mercredi soir.
La Ligue des champions et le Real Madrid, c’est une longue histoire d’amour puisque les premiers succès du club merengue dans la compétition remontent aux années 50. Zinedine Zidane a été impliqué dans cinq victoires des 15 de la Casa Blanca, faisant d’elle la reine incontestée de la C1 loin devant les 7 trophées de l’AC Milan et les 6 du Bayern Munich. Mais pas de quoi faire halluciner Michael Olise.
L’échange surprenant entre Michael Olise et un journaliste de TNT Sports
Avec son flegme légendaire, l’ailier français de 24 ans a été interrogé sur son ressenti par TNT Sports après avoir pris le meilleur à deux reprises (2-1 et 4-3) sur les « rois de la Ligue des champions » en quarts de finale. Une question qui a interpellé l’homme du match de la rencontre de mercredi. « Le Real Madrid ? Les rois de la Ligue des champions ? », le journaliste justifiait son propos en citant les « 15 trophées, c’est historique ». En toute nonchalance, Michael Olise a répondu « oui, oui ». Du Olise dans le texte, une séquence qui tourne sur les réseaux sociaux.
Après Mbappé, Olise va se mesurer à Dembélé
Après avoir croisé la route de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga en quarts de finale de Ligue des champions, Michael Olise va avoir le droit à d’autres retrouvailles entre joueurs de l’équipe de France au tour suivant. Le mardi 28 avril prochain, les Bavarois se déplaceront au Parc des princes, l’occasion pour l’ailier droit du Bayern Munich de se frotter à Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, et Lucas Chevalier qu’ils côtoient chez les Bleus à chaque rassemblement.