Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé bientôt entraîné par une vieille connaissance du PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid n’est pas gage de sécurité ces derniers mois pour la position d’entraîneur. Xabi Alonso n’a tenu qu’une moitié de saison avant d’être remercié et son remplaçant Alvaro Arbeloa serait également susceptible de prendre la porte d’ici la fin de l’exercice avec une potentielle saison blanche. De quoi inciter le Real Madrid a changé le staff technique avec un coach bien connu de Kylian Mbappé : Mauricio Pochettino.

« En ce moment, non, il n’y a rien ». Un message qui avait le mérite d’être clair de la part de Mauricio Pochettino lorsqu’il fut interrogé ces dernières semaines en conférence de presse sur les rumeurs l’envoyant au Real Madrid. Le sélectionneur de la Team USA qui est sur le point de vivre la Coupe du monde avec la sélection américaine à domicile entre autres avec le Mexique et le Canada, est toutefois toujours dans les petits papiers du Real Madrid malgré son démenti.

❗️Mauricio Pochettino est dans la short-list du Real Madrid pour prendre la suite d’Alvaro Arbeloa. Il est très apprécié en interne, notamment par le président Florentino Perez. Le dirigeant a pris des renseignements sur son profil et sa capacité à gérer la pression à Madrid.… pic.twitter.com/Tmuj0JmAxe — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 16, 2026

Après le PSG,Mauricio Pochettino au Real Madrid avec Kylian Mbappé ? C’est en effet l’information divulguée par The Athletic ce jeudi. Mauricio Pochettino, ex-coach de l’Espanyol Barcelone, de Southampton, de Tottenham, du PSG ainsi que de Chelsea avant de prendre les rênes de la Team USA intéresserait bel et bien le Real Madrid. RMC Sport a d’ailleurs confirmé la tendance allant jusqu’à dévoiler que le président Florentino Pérez serait déjà venu aux renseignements au sujet d’une éventuelle nomination pour la succession d’Alvaro Arbeloa.