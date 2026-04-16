Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé bientôt entraîné par une vieille connaissance du PSG ?

Le Real Madrid n’est pas gage de sécurité ces derniers mois pour la position d’entraîneur. Xabi Alonso n’a tenu qu’une moitié de saison avant d’être remercié et son remplaçant Alvaro Arbeloa serait également susceptible de prendre la porte d’ici la fin de l’exercice avec une potentielle saison blanche. De quoi inciter le Real Madrid a changé le staff technique avec un coach bien connu de Kylian Mbappé : Mauricio Pochettino.
« En ce moment, non, il n’y a rien ». Un message qui avait le mérite d’être clair de la part de Mauricio Pochettino lorsqu’il fut interrogé ces dernières semaines en conférence de presse sur les rumeurs l’envoyant au Real Madrid. Le sélectionneur de la Team USA qui est sur le point de vivre la Coupe du monde avec la sélection américaine à domicile entre autres avec le Mexique et le Canada, est toutefois toujours dans les petits papiers du Real Madrid malgré son démenti.
Après le PSG,Mauricio Pochettino au Real Madrid avec Kylian Mbappé ?
C’est en effet l’information divulguée par The Athletic ce jeudi. Mauricio Pochettino, ex-coach de l’Espanyol Barcelone, de Southampton, de Tottenham, du PSG ainsi que de Chelsea avant de prendre les rênes de la Team USA intéresserait bel et bien le Real Madrid. RMC Sport a d’ailleurs confirmé la tendance allant jusqu’à dévoiler que le président Florentino Pérez serait déjà venu aux renseignements au sujet d’une éventuelle nomination pour la succession d’Alvaro Arbeloa.
Pochettino ou Deschamps au Real Madrid : l’été des retrouvailles pour Mbappé ?
En cas de signature de Mauricio Pochettino au Real Madrid, Kylian Mbappé retrouverait le coach qu’il a côtoyé au PSG entre février 2021 et l’été 2022 avant la prise de fonctions de Christophe Galtier. Cependant, une autre bonne connaissance de Mbappé est annoncée comme étant une piste étudiée au Real Madrid pour le poste d’entraîneur : Didier Deschamps. Le sélectionneur qui a gagné en équipe de France (cf Coupe du monde 2018) en parvenant à être performant sur chacun des bancs connus avant les Bleus, plairait particulièrement au comité directeur du Real Madrid. Qui de Pochettino ou Deschamps sera l’heureux élu ?