Mercato - Manchester City : C’est officiel, Bernardo Silva va changer de club !

Neuf années de collaboration et de trophées soulevés ensemble. Manchester City et Bernardo Silva ont publié une déclaration commune ce jeudi après-midi afin d’annoncer leur séparation au terme du contrat du Portugais cet été. L’occasion pour les deux parties de communiquer leurs remerciements envers l’autre et au joueur de faire une déclaration d’amour à la fan base mancunienne.
La fin d’une belle histoire couronnée de succès. Arrivé à Manchester City l’année de 23 ans dans la foulée d’un titre de champion de France raflé avec l’AS Monaco, Bernardo Silva a remporté chaque trophée possible sous les ordres de Pep Guardiola avec comme point d’orgue la Ligue des champions en 2023.Ce jeudi, Manchester City a publié un communiqué dans lequel il est annoncé que son capitaine quittera le navire à l’issue de la saison une fois son contrat expiré. « Manchester City confirme que Bernardo Silva quittera le club cet été. Le meneur de jeu portugais a rejoint City en 2017 et a disputé 451 matches au cours d’un glorieux passage de neuf ans chez les Blues. La contribution de ce joueur de 31 ans à notre plus grande période de succès est inestimable ».
«Nos victoires et nos exploits communs resteront à jamais gravés dans mon cœur»
L’international portugais de 31 ans va se lancer un nouveau challenge ailleurs après la Coupe du monde qu’il disputera avec le Portugal sur les terres américaines (11 juin-19 juillet). Bernardo Silva a profité de ce communique dans l’optique d’adresser un long message rempli d’émotions à la communauté des Skyblues. « Chers supporters de Manchester City, il y a neuf ans, lorsque je suis arrivé, je poursuivais le rêve d’un petit garçon : réussir dans la vie, accomplir de grandes choses. Cette ville et ce club m’ont offert bien plus que cela, bien plus que je n’aurais jamais osé espérer. Nos victoires et nos exploits communs resteront à jamais gravés dans mon cœur. Les Centurions, le quadruplé national, le triplé, les quatre titres consécutifs et bien d’autres choses encore… Ce n’était pas si mal ! ».
« Dans quelques mois, il sera temps de dire au revoir à la ville où j’ai fondé ma famille et où j’ai commencé mon mariage»
Pendant près de 10 ans, Bernardo Silva a vécu un quotidien dont le bonheur était omniprésent tant sur le terrain qu’en dehors puisque sa vie de famille a pris une tout autre dimension dans le nord de l’Angleterre.
« Dans quelques mois, il sera temps de dire au revoir à la ville où nous avons tant gagné avec le football, mais aussi où j’ai fondé ma famille et où j’ai commencé mon mariage. Du fond du cœur, Ines et Carlota, merci ! Aux supporters, votre soutien inconditionnel au fil des années est quelque chose que je n’oublierai jamais. Mon principal objectif en tant que joueur a toujours été de jouer avec passion pour que vous soyez fiers et que vous vous sentiez bien représentés sur le terrain. J’espère que vous l’avez ressenti à chaque match. Je suis arrivé comme joueur de Manchester City, je repars comme l’un des vôtres, un supporter de Manchester City pour toujours. Continuez à soutenir cette jeune équipe et je suis certain qu’elle vous offrira de nombreux souvenirs inoubliables. Au club, à Pep, au staff et à tous mes coéquipiers de ces 9 années, merci pour tous ces moments et de m’avoir permis de faire partie de cette aventure pendant si longtemps. L’ambiance que nous créions chaque jour à l’entraînement me faisait me sentir comme chez moi, comme un membre d’une grande famille. Profitons ensemble de ces dernières semaines et battons-nous pour ce que cette saison nous réserve encore. Je vous aime tous, Bernardo ».