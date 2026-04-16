Mercato - Manchester City : C’est officiel, Bernardo Silva va changer de club !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Neuf années de collaboration et de trophées soulevés ensemble. Manchester City et Bernardo Silva ont publié une déclaration commune ce jeudi après-midi afin d’annoncer leur séparation au terme du contrat du Portugais cet été. L’occasion pour les deux parties de communiquer leurs remerciements envers l’autre et au joueur de faire une déclaration d’amour à la fan base mancunienne.

La fin d’une belle histoire couronnée de succès. Arrivé à Manchester City l’année de 23 ans dans la foulée d’un titre de champion de France raflé avec l’AS Monaco, Bernardo Silva a remporté chaque trophée possible sous les ordres de Pep Guardiola avec comme point d’orgue la Ligue des champions en 2023.Ce jeudi, Manchester City a publié un communiqué dans lequel il est annoncé que son capitaine quittera le navire à l’issue de la saison une fois son contrat expiré. « Manchester City confirme que Bernardo Silva quittera le club cet été. Le meneur de jeu portugais a rejoint City en 2017 et a disputé 451 matches au cours d’un glorieux passage de neuf ans chez les Blues. La contribution de ce joueur de 31 ans à notre plus grande période de succès est inestimable ».

Manchester City can confirm Bernardo Silva will leave the Club this summer.



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«Nos victoires et nos exploits communs resteront à jamais gravés dans mon cœur» L’international portugais de 31 ans va se lancer un nouveau challenge ailleurs après la Coupe du monde qu’il disputera avec le Portugal sur les terres américaines (11 juin-19 juillet). Bernardo Silva a profité de ce communique dans l’optique d’adresser un long message rempli d’émotions à la communauté des Skyblues. « Chers supporters de Manchester City, il y a neuf ans, lorsque je suis arrivé, je poursuivais le rêve d’un petit garçon : réussir dans la vie, accomplir de grandes choses. Cette ville et ce club m’ont offert bien plus que cela, bien plus que je n’aurais jamais osé espérer. Nos victoires et nos exploits communs resteront à jamais gravés dans mon cœur. Les Centurions, le quadruplé national, le triplé, les quatre titres consécutifs et bien d’autres choses encore… Ce n’était pas si mal ! ».