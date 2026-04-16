Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Beraldo, qui voulait partir... mais devrait prolonger !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG, Lucas Beraldo ne s’est jamais vraiment imposé. Le Brésilien a l’habitude de jouer les seconds couteaux et dernièrement certaines rumeurs annonçaient que cela ne lui allait plus et qu’il voulait donc quitter Paris. Finalement, il serait tout proche de prolonger son contrat avec le club de la capitale, qui se termine actuellement en juin 2028.

En janvier 2024, le PSG allait encore une fois piocher du côté du Brésil, mais cette fois pas pour un attaquant. Le club de la capitale avait décidé de miser sur Lucas Beraldo, jeune défenseur de Sao Paulo. Deux ans plus tard, le central est toujours à Paris, mais il est loin d’être un titulaire indiscutable. Il faut dire qu’entre temps le champion de France a recruté Willian Pacho et que Marquinhos est toujours là.

Le malaise confirmé par Bertrand Latour avec un joueur du PSG https://t.co/yoyJkiDhwt — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Beraldo est proche de prolonger au PSG Même s’il n’est pas souvent titulaire, le PSG compte quand même sur Lucas Beraldo. Selon les informations du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, le défenseur central serait proche de prolonger à Paris, en tout cas les négociations sont très avancées. Il pourrait signer un nouveau contrat jusqu’en 2030 alors qu’actuellement il est lié avec le champion de France jusqu’en 2028.