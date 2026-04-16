Kylian Mbappé de retour au PSG ? Ils annoncent déjà que c’est impossible sur La Chaine L’Equipe

Axel Cornic

Après sa révélation à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a décidé de franchir un palier en 2017, avec sa signature au Paris Saint-Germain. L’histoire a bien commencé, mais elle s’est finalement très mal terminée avec son départ à la fin de son contrat en 2024, pour rallier le Real Madrid. Et la situation est telle que personne ne voit un retour en arrière pour la star française...

Si on s’en tient aux statistiques, Kylian Mbappé est sans conteste le meilleur joueur à avoir porté les couleurs du PSG. Mais le football ce n’est pas que ça, ce sont aussi des émotions et là, on ne peut vraiment dire que l’attaquant ait laissé un très bon souvenir dans son ancien club. Les circonstances autour de son départ en fin de contrat y sont pour beaucoup, mais on peut également parler de sa relation catastrophique avec le président Nasser Al-Khelaïfi.

Ligue des champions : Une année de plus pour Kylian Mbappé, la malédiction qu’il partage avec Antoine Griezmann https://t.co/5avA0CxIkR — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Kylian Mbappé déjà en échec au Real Madrid On pensait que son départ au Real Madrid allait pouvoir le libérer d’un poids... mais c’est tout le contraire qui s’est passé. En effet, pendant que le PSG cartonne sur le plan national comme international, Kylian Mbappé et son équipe traversent une période de disettes inédite ! Et ce n’est pas la récente élimination face au Bayern Munich qui va changer sa situation, puisqu’il se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques de la presse espagnole.