Mbappé «abandonné» : La «connerie» de Camavinga dénoncée par un consultant de RMC

Après la défaite du quart de finale aller de Ligue des Champions (1-2), il y avait une grosse pression sur les épaules de Kylian Mbappé avant le match retour. Et le Français a bien failli créer la surprise contre le Bayern Munich, mais son Real Madrid a finalement échoué aux portes d’une qualification inespérée (4-3)... après avoir été réduit à 10 suite au carton rouge pris par Eduardo Camavinga.
Non, le Real Madrid ne l’a pas fait. On a failli assister à l’une de ces soirées européennes magiques, avec une remontada lancée notamment par Arda Güler et Kylian Mbappé ce mercredi. Le Bayern Munich était finalement trop fort et évidemment, le Français est désigné comme le principal coupable par la presse espagnole.
« C’est compliqué de reprocher des choses à Kylian Mbappé »
De ce côté-ci des Pyrénées, on estime toutefois que Kylian Mbappé a fait tout son possible, mais n’a pas vraiment été aidé par certains de ses coéquipiers. « Sur la double confrontation contre le Bayern, c’est compliqué de reprocher des choses à Kylian Mbappé, même s'il loupe une ou deux occasions. Je le trouvais très bon » a estimé Stephen Brun, dans l’émission Rothen s’enflamme.
« Pour moi, hier, il est abandonné par Camavinga, son compatriote »
« Alors les raccourcis sont faciles à faire de dire qu’avec Mbappé dans ton équipe tu n’arrives pas à gagner, mais je pense que c’est plus complexe que ça » a poursuivi l’ancien basketteur au micro de RMC, mettant plutôt la faute sur un Eduardo Camavinga qui s’est fait expulser en fin de rencontre. « Pour moi, hier, il est abandonné par Camavinga, son compatriote. Sévère ou pas sévère, tu sais que tu as un carton jaune, tu sais que dans la règle tu peux en prendre un deuxième en faisant cette connerie, tu n’as pas à la faire, tu n’as pas à donner à l’arbitre de te mettre un deuxième jaune ».