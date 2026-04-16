Mbappé «abandonné» : La «connerie» de Camavinga dénoncée par un consultant de RMC

Axel Cornic

Après la défaite du quart de finale aller de Ligue des Champions (1-2), il y avait une grosse pression sur les épaules de Kylian Mbappé avant le match retour. Et le Français a bien failli créer la surprise contre le Bayern Munich, mais son Real Madrid a finalement échoué aux portes d’une qualification inespérée (4-3)... après avoir été réduit à 10 suite au carton rouge pris par Eduardo Camavinga.

Non, le Real Madrid ne l’a pas fait. On a failli assister à l’une de ces soirées européennes magiques, avec une remontada lancée notamment par Arda Güler et Kylian Mbappé ce mercredi. Le Bayern Munich était finalement trop fort et évidemment, le Français est désigné comme le principal coupable par la presse espagnole.

PSG - Bayern Munich : Les deux statistiques qui font mal en Ligue des champions https://t.co/xcsG9IMkvL — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« C’est compliqué de reprocher des choses à Kylian Mbappé » De ce côté-ci des Pyrénées, on estime toutefois que Kylian Mbappé a fait tout son possible, mais n’a pas vraiment été aidé par certains de ses coéquipiers. « Sur la double confrontation contre le Bayern, c’est compliqué de reprocher des choses à Kylian Mbappé, même s'il loupe une ou deux occasions. Je le trouvais très bon » a estimé Stephen Brun, dans l’émission Rothen s’enflamme.