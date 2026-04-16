Kylian Mbappé attaqué après l'élimination du Real Madrid : Vincent Moscato s'en prend aux médias espagnols «très c*ns»

Axel Cornic

Pour la deuxième années consécutive, Kylian Mbappé pourrait terminer sur une saison blanche avec le Real Madrid, récemment éliminé de la Ligue des Champions au stade des quarts de finale. Et le Français doit faire face à une nouvelle vague de critiques de la part de la presse espagnole, qui l’avait déjà dans le viseur ces derniers mois.

Il devait être le joueur capable d’ouvrir un nouveau cycle au Real Madrid, mais c’est tout le contraire qui s’est passé. Depuis que Kylian Mbappé est arrivé, les trophées majeurs échappent en effet aux Madrilènes, avec seulement une Supercoupe de l’UEFA et une Coupe intercontinentale de la FIFA remportées en 2024. Ça ne devrait pas changer, puisque l’attaquant français et ses coéquipiers ont récemment été éliminés de la Ligue des Champions et sont pour le moment loin derrière le FC Barcelone en Liga.

🎙 « Il est dans une équipe très moyenne mais qui pourrait amener le Real à gagner la Champions League cette année ? Quand ça marche pas, ça marche pas », Vinvin estime que le jeu du Real ne colle pas avec Mbappé. pic.twitter.com/QDE0TxlVjj — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 16, 2026

« Je veux bien qu’on fasse de Mbappé le bouc émissaire, mais c’est un mec tout seul... » Déjà ciblé par la presse espagnole depuis quelques mois, Kylian Mbappé se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques au lendemain de cette élimination du Real Madrid face au Bayern Munich. Mais la star de 27 ans peut tout de même compter sur le soutien de ses compatriotes. « Il est dans une équipe très moyenne, mais qui pourrait amener le Real à gagner la Champions League cette année ? Je veux bien qu’on fasse de Mbappé le bouc émissaire, mais c’est un mec tout seul... » a expliqué Vincent Moscato, dans son émission Super Moscato Show.