Le nonchalant Michael Olise éclate de rire avec Thierry Henry… à cause d’un micro ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'émission est « magnifique ». Ce fut le terme employé la veille par Ousmane Dembélé au moment de son interview d'après-match en duplex avec le panel de CBS Sports : Kate Scott, Jamie Carragher, Micah Richards et Thierry Henry. Au lendemain des mots du Ballon d'or, Michael Olise a lui aussi passé une tête dans le studio du diffuseur de la Ligue des champions, provoquant un moment rare pour être souligné.

Au lendemain de l'apparition d'Ousmane Dembélé, ce fut au tour d'un autre international français de passer en duplex dans le studio de CBS Sports, diffuseur de la Ligue des champions à l'étranger via Paramount+. Michael Olise, un autre client que le Ballon d'or 2025 pour les réponses, a un meilleur anglais que le joueur du PSG qui avait lâché plein de désespoir « Thierry (ndlr Henry) j'ai besoin de toi » en français pour répondre aux questions de Kate Scott après la victoire du Paris Saint-Germain en quart de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool (2-0).

🚨 Michael Olise 🇫🇷 est élu 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘 en Ligue des Champions 🌟



🥈 Ousmane Dembélé 🇫🇷

🥉 Martin Zubimendi



La DOMINATION des français en LDC 😵‍💫



🎥 @ChampionsLeague pic.twitter.com/KB2vGgzxF6 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 16, 2026

«C'est la faute de Michael, il a trop d'aura, trop d'énegie» Mercredi, Michael Olise y est aussi allé de son but contre le Real Madrid (4-3) remportant à l'instar d'Ousmane Dembélé la veille le trophée d'homme du match. Et bien qu'il s'exprime dans un anglais parfait étant sa langue maternelle, l'attaquant latéral du Bayern n'est pas un homme très expressif. Dans sa nonchalance qui le caractérise, il a rejoint Harry Kane qui était interrogé sur CBS Sports. Néanmoins, un incident technique de plusieurs dizaines de seconde a eu lieu. Entre le problème de retour pour Olise, le micro qui ne fonctionnait pas, les coupures sons dues aux vibrations de fréquence pendant que Kane s'exprimait lorsqu'on installait le micro à Michael Olise... Toute une séquence unique qui a poussé Thierry Henry à assumer en direct que c'est « la faute de Michael, il a trop d'aura trop d'énergie ».