«Un côté un peu bouffon», Medina prend un avertissement sur sa première saison à l’OM

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM décidait de renforcer sa défense en faisant venir Facundo Medina, qui avait réalisé plusieurs bonnes saisons du côté du RC Lens. L’Argentin a d’abord eu un peu de mal, mais il est progressivement en train de retrouver son niveau, ce qu’a pointé du doigt l’ancien Marseillais Fabien Laurenti.

Pour sa première saison à l’OM, Facundo Medina doit sans doute se dire qu’il aurait pu mieux faire. Le défenseur central arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens n’a pour le moment pas rayonné, mais il a surtout été freiné par une cheville douloureuse qui l’a forcé à louper de nombreux matchs. Au total, l’international argentin a disputé seulement 1655 minutes cette saison avec Marseille, toutes compétitions confondues.

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« Un côté un peu bouffon » Interrogé par La Provence, Fabien Laurenti a donné son avis sur la saison de Facundo Medina. Selon le joueur passé par l’OM de 2002 à 2004, l’Argentin est tout doucement en train de progresser, ce qui peut augurer de bonnes choses pour l’année prochaine. « Facundo Medina est un petit peu meilleur qu’en début de saison, à l’image du léger regain de l’équipe. Je pense qu’il s’est rendu compte qu’il était très loin du niveau qui était le sien à Lens et qu’il pouvait apporter plus. Il s’est recentré sur le jeu, sur le football, laissant de côté son apparence. (...) Au Racing, Médina était un vrai défenseur, qui savait se placer au bon endroit, tacler au bon moment. A Marseille, il a perdu ses qualités en tombant dans un côté un peu bouffon. Je suis convaincu que Facundo est un bon joueur, je pense qu’il est simplement sorti du cadre. »