Mercato - L’OM doit absolument le garder : «Tu ne retrouveras plus jamais de ta vie un joueur aussi fort…» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec l’OM, on est aujourd’hui habitué aux marchés des transferts mouvementés. Ça devrait encore être le cas cet été. Alors que le club phocéen repart sur un nouveau cycle, ça risque d’énormément bouger au sein de l’effectif d’Habib Beye. Alors qu’il faut notamment s’attendre à des départs, l’OM doit également retenir certains joueurs, un en particulier.

Après avoir trouvé son président en la personne de Stéphane Richard, l’OM est désormais en quête du successeur de Medhi Benatia. Le directeur du football quittera ses fonctions à l’issue de la saison et le club phocéen doit donc le remplacer à la tête du sportif. L’heureux élu sera alors notamment en charge du prochain mercato estival de l’OM. Et l’intersaison s’annonce d’ores et déjà animée et l’une des questions qui revient en boucle en ce moment est de savoir si Mason Greenwood continuera ou non à Marseille.

Mercato - OM : L’annonce inquiétante de Marion Bartoli pour l'avenir d'Habib Beye https://t.co/kcnq8de2si — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Si tu perds Greenwood, tu perds quasiment 50% de ta qualité » Si Mason Greenwood est sous contrat jusqu’en 2029, un transfert estival est de plus en plus évoqué. Mais voilà que le club phocéen doit tout faire pour conserver l’Anglais. Tel est le message lâché par Marion Bartoli au micro de RMC lors du Super Moscato Show : « Ce qu’il faut c’est arriver quand même à garder ton meilleur joueur actuel qui est de loin Greenwood. Si tu perds Greenwood, tu perds quasiment 50% de ta qualité, c’est ton joueur qui marque, qui fait des passes décisives, qui est capable de débloquer les choses. On sait très bien que s’il n'y avait pas eu les problèmes extra-sportifs de Greenwood, il ne se serait jamais retrouvé à l’OM. Tu ne retrouveras plus jamais de ta vie un joueur aussi fort que Greenwood à Marseille ».