Mbappé ou Vinicius - Une décision radicale du Real Madrid cet été ? «Ce sera l’un ou l’autre»

Axel Cornic

La situation semble être explosive au Real Madrid en cette fin de saison, avec la presse espagnole qui a récemment parlé d’une bagarre entre Aurelien Tchouaméni et son coéquipier Federico Valverde. Mais la grosse guerre d’égos semble surtout être entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr, les deux grandes stars de l’attaque madrilène.

Le Real Madrid va boucler une deuxième saison sans aucun titre majeur. Une véritable catastrophe pour ce qui est considéré comme le plus grand club de la planète et qui possède certains des meilleurs joueurs, parmi lesquels Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Et les critiques sont logiquement nombreuses en Espagne, où les supporters comme les médias réclament un changement radical en vue de la saison prochaine.

« Il faut faire le ménage, il y a des joueurs qui ne peuvent plus être dans ce club » Mais que faut-il changer dans une machine qui, il n’y a pas si longtemps, raflait tout sur son passage ? On parle beaucoup de l’arrivée d’un nouvel entraineur au Real Madrid, mais selon Daniel Riolo le changement doit commencer par le collectif. « Il faut faire le ménage, il y a des joueurs qui ne peuvent plus être dans ce club, il faudra renforcer l'équipe. Le chantier au Real est grand » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC, à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival.