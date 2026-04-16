Thierry Henry, son discours cash envers les supporters du Real Madrid !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le Real Madrid s’est incliné contre le Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des champions (4-3). Une défaite synonyme d’élimination pour les Madrilènes qui ont été plombés par l’expulsion d’Eduardo Camavinga. Thierry Henry a d’ailleurs conseillé aux supporters du club espagnol de ne pas aller se plaindre de l’arbitrage sur les réseaux sociaux.

Déjà distancé de neuf points en Liga par le FC Barcelone, le Real Madrid misait beaucoup sur la Ligue des champions pour mettre la main sur un trophée cette saison. Malheureusement, les Madrilènes vont devoir revoir leur plan car ils se sont fait éliminer de la compétition par le Bayern Munich après une nouvelle défaite 4-3 en quart de finale retour.

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« Les supporters du Real Madrid vont envahir les réseaux sociaux en se lamentant sur l’arbitrage » À un moment du match, le Real Madrid menait 3-2 et croyait encore à ses chances de se qualifier. C’était sans compter l’expulsion d’Eduardo Camavinga à la 86ème minute à la suite d’un second carton jaune pour une faute d’anti-jeu. Une décision arbitrale qui devrait être largement commentée par les fans de la Casa Blanca sur les réseaux sociaux, ce que n’apprécie pas forcément Thierry Henry, comme il l’a fait savoir sur CBS. « Les supporters du Real Madrid vont envahir les réseaux sociaux en se lamentant sur l’arbitrage. Ils diront que le deuxième carton jaune infligé à Camavinga était une honte, qu’il était trop sévère pour un quart de finale de la Ligue des Champions, et que les arbitres étaient partiaux à leur encontre. Mais il faut comprendre une chose : quand on joue à l’extérieur à l’Allianz Arena, on ne donne pas à l’arbitre la moindre raison de prendre une décision. Il faut être plus malin que ça. »