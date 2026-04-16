«Arrête de la ramener», Lamine Yamal se fait tacler par Christophe Dugarry !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le FC Barcelone a quitté la Ligue des Champions par la petite porte. En effet, les hommes d'Hans-Dieter Flick ont été battus par l'Atlético de Madrid en quart de finale. Alors que Lamine Yamal s'est exprimé à plusieurs reprises ces derniers temps, Christophe Dugarry a affirmé qu'il avait perdu une bonne occasion de se taire, et ce, parce qu'il n'est pas irréprochable sur le terrain.

En lice pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone s'est frotté à l'Atlético de Madrid. Et les hommes d'Hans-Dieter Flick se sont inclinés sur l'ensemble des deux matchs (2-3). En effet, le Barça a perdu le match aller au Camp Nou (0-2, le 8 avril), avant de s'imposer 2-1 au Metropolitano ce mardi. Alors que Lamine Yamal a promis de ramener la Coupe aux Grandes Oreilles en Catalogne, Christophe Dugarry s'est emporté.

Mercato - PSG : Le Qatar en rêve, «Lamine Yamal va devoir changer de club» https://t.co/cw5atoLBob — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

«Il a un boulard démesuré» « Le petit Lamine Yamal sur le match d’hier (mercredi), il a un boulard démesuré. Il a du talent évidemment… Il ouvre le score au bout de 4 minutes, et après ? Qu’est-ce qu’il a fait ? Il n’est pas Ballon d’Or, Dembélé aurait marqué ! Si tu la ramènes, qualifie ton équipe. Au match aller, tu ne fais rien, au retour, tu ne qualifies pas ton équipe, arrête de la ramener ! », a pesté Christophe Dugarry, champion du monde 98 avec l'équipe de France, dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport) ce mercredi.