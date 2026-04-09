Mercato - «Je le verrais bien au PSG» : Dugarry imagine un nouveau buteur à Paris

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia, le PSG n'est aujourd'hui pas forcément à plaindre dans le secteur offensif. Luis Enrique a donc ce qu'il faut pour son attaque. Mais voilà que ça n'a pas empêché Christophe Dugarry d’imaginer un autre buteur dans l’effectif parisien.

En 2024, au moment du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, on s’inquiéter pour le PSG et son secteur offensif. Il n’y avait pas de quoi finalement… En effet, en l’absence du Français, le club de la capitale se débrouille très bien, comptant aujourd’hui sur une attaque très fournie. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia pour ne citer qu’eux, Luis Enrique a l’embarras du choix pour composer sa ligne d’attaque au PSG.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi l’adore et Paris va le faire signer… jusqu’en 2030 ? https://t.co/6lCcKmJ3p7 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Ça aurait pu être pas mal de le voir sous Luis Enrique » Malgré ce secteur offensif au PSG, Christophe Dugarry n’a pas caché ses regrets concernant Hugo Ekitike, aujourd’hui à Liverpool et qui n'a pas réussi à s’imposer au sein du club de la capitale. « Dans le système aujourd’hui, je le verrais bien au PSG. A la place de qui ? Dans un turnover », a lâché le champion du monde 98 dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Même son de cloche chez le journaliste Fabrice Hawkins concernant Ekitike et le PSG : « Ça aurait pu être pas mal de le voir sous Luis Enrique ».