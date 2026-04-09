Mercato - «Je le verrais bien au PSG» : Dugarry imagine un nouveau buteur à Paris

Avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia, le PSG n'est aujourd'hui pas forcément à plaindre dans le secteur offensif. Luis Enrique a donc ce qu'il faut pour son attaque. Mais voilà que ça n'a pas empêché Christophe Dugarry d’imaginer un autre buteur dans l’effectif parisien.
En 2024, au moment du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, on s’inquiéter pour le PSG et son secteur offensif. Il n’y avait pas de quoi finalement… En effet, en l’absence du Français, le club de la capitale se débrouille très bien, comptant aujourd’hui sur une attaque très fournie. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia pour ne citer qu’eux, Luis Enrique a l’embarras du choix pour composer sa ligne d’attaque au PSG.
« Ça aurait pu être pas mal de le voir sous Luis Enrique »
Malgré ce secteur offensif au PSG, Christophe Dugarry n’a pas caché ses regrets concernant Hugo Ekitike, aujourd’hui à Liverpool et qui n'a pas réussi à s’imposer au sein du club de la capitale. « Dans le système aujourd’hui, je le verrais bien au PSG. A la place de qui ? Dans un turnover », a lâché le champion du monde 98 dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Même son de cloche chez le journaliste Fabrice Hawkins concernant Ekitike et le PSG : « Ça aurait pu être pas mal de le voir sous Luis Enrique ».
« Je ne suis pas sûr que s'il était resté… »
Jérôme Rothen a lui en revanche tenu un autre discours. En effet, l’ancien joueur du PSG a lui fait savoir : « Des regrets à avoir ? Non, il n'y a pas de regret à avoir. Pour moi, il n’était pas fait pour ce PSG là. Encore aujourd’hui, je ne suis pas sûr que s'il était resté et que Luis Enrique lui aurait donné sa chance qu'il aurait brillé comme il brille à Liverpool. (…) Aujourd’hui, il fait des bonnes choses, mais pour moi il est inférieur à Kvara, il est inférieur à Dembélé, il est inférieur à Doué et il est inférieur à Barcola ».