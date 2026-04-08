Mercato - PSG : Al-Khelaïfi l’adore et Paris va le faire signer… jusqu’en 2030 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En coulisses, ça fait maintenant plusieurs mois que le PSG s’active pour finaliser de nombreuses signatures. Un dossier tiendrait d’ailleurs particulièrement à coeur à Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le président du club de la capitale est tombé totalement sous le charme. De quoi donner lieu à une signature au PSG jusqu’en 2030 ?

Il y a un peu plus d’un an maintenant, le PSG avait annoncé une grosse vague de prolongations, officialisant notamment les signatures d’Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes ou encore Luis Enrique. Voilà qu’au sein du club de la capitale, on voudrait désormais refaire la même opération et annoncer prochainement encore plusieurs signatures. Alors qu’un accord aurait déjà été trouvé avec Willian Pacho, ça négocie actuellement avec Ousmane Dembélé, mais aussi Luis Enrique.

60M€ : Le PSG a encore la possibilité de prendre un gros chèque ! https://t.co/Fmiua2bb0m — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Pas de départ prévu pour Luis Enrique Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2027, Luis Enrique pourrait prochainement signer une nouvelle prolongation. En tout cas, l’entraîneur du PSG n’aurait rien à craindre pour son avenir. « Est-ce que en cas de défaite sur l’ensemble des deux matchs contre Liverpool Luis Enrique pourrait être invité à quitter le banc du PSG ? La réponse est simple: non. La moisson historique de la saison dernière a conforté les dirigeants dans leur sentiment que Luis Enrique était le coach parfait pour leur projet », a expliqué José Barroso, journaliste pour L’Equipe.