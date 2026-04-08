Mercato - PSG : Al-Khelaïfi l’adore et Paris va le faire signer… jusqu’en 2030 ?

En coulisses, ça fait maintenant plusieurs mois que le PSG s’active pour finaliser de nombreuses signatures. Un dossier tiendrait d’ailleurs particulièrement à coeur à Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le président du club de la capitale est tombé totalement sous le charme. De quoi donner lieu à une signature au PSG jusqu’en 2030 ?
Il y a un peu plus d’un an maintenant, le PSG avait annoncé une grosse vague de prolongations, officialisant notamment les signatures d’Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes ou encore Luis Enrique. Voilà qu’au sein du club de la capitale, on voudrait désormais refaire la même opération et annoncer prochainement encore plusieurs signatures. Alors qu’un accord aurait déjà été trouvé avec Willian Pacho, ça négocie actuellement avec Ousmane Dembélé, mais aussi Luis Enrique.
Pas de départ prévu pour Luis Enrique
Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2027, Luis Enrique pourrait prochainement signer une nouvelle prolongation. En tout cas, l’entraîneur du PSG n’aurait rien à craindre pour son avenir. « Est-ce que en cas de défaite sur l’ensemble des deux matchs contre Liverpool Luis Enrique pourrait être invité à quitter le banc du PSG ? La réponse est simple: non. La moisson historique de la saison dernière a conforté les dirigeants dans leur sentiment que Luis Enrique était le coach parfait pour leur projet », a expliqué José Barroso, journaliste pour L’Equipe.
« Des discussions sont d'ailleurs en cours pour le prolonger de trois ans de plus »
C’est ensuite que le journaliste a expliqué que les négociations étaient en cours pour la prolongation de Luis Enrique, que Nasser Al-Khelaïfi adore. « Des discussions sont d'ailleurs en cours pour le prolonger de trois ans de plus (jusqu'en 2030) et une élimination contre Liverpool n'y changerait rien. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi répète à l'envi que Luis Enrique est «le meilleur entraîneur du monde», il est totalement séduit parce tout ce qu'il propose (identité de jeu, management, discipline) », a-t-il ajouté.