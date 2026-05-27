«L’équipe ne va pas gagner de trophées» : Patrice Evra révèle «le gros problème avec Mbappé» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est la figure de proue de l’équipe de France ces dernières années. Il en est même devenu le capitaine à l’aube du printemps 2023 après la retraite internationale d’Hugo Lloris. Néanmoins, il n’est pas le leader ultime d’un groupe selon Patrice Evra qui a fait un parallèle édifiant avec Ousmane Dembélé.

D’enfant prodige à cadre du projet, voici la trajectoire impressionnante de Kylian Mbappé depuis ses débuts à l’AS Monaco en 2016. De par ses accomplissements tant en club qu’en sélection avec le PSG et l’équipe de France, son importance est devenue incontournable quelle que soit le groupe dans lequel il évolue. Attendu comme le leader des Bleus, vestiaire dont il est le capitaine, Mbappé a également été une figure d’une importance capitale sur ses dernières saisons au Paris Saint-Germain et depuis 2024 au Real Madrid. Cependant, les trophées majeurs en club échappent au champion du monde 2018 avec l’équipe de France.

«J’ai toujours dit que Kylian Mbappé pour moi était Kobe Bryant. On veut qu’il soit Michael Jordan, qu’il rende les joueurs autour meilleurs» Pendant une longue interview accordée à Rio Ferdinand dans le cadre du programme Rio Meets il y a quelques semaines de cela, Patrice Evra vidait son sac sur le cas Kylian Mbappé. « J’ai toujours dit que Kylian Mbappé pour moi était Kobe Bryant. On veut qu’il soit Michael Jordan, qu’il rende les joueurs autour meilleurs. C’est le problème avec Mbappé. Peu importe où il joue, au PSG il marque, au Real Madrid il marque, mais à la fin l’équipe ne va pas gagner des trophées. C’est le gros problème. Et vous avez quelqu’un comme Dembélé, Luis Enrique lui dit d’aller faire le pressing, et c’est ce qu’il fait. Dembélé est complet ».