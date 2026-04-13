NBA - LeBron James : Pour l'histoire, Lamine Yamal refait le coup 10 ans plus tard ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

LeBron James enchaîne les records en NBA ces dernières années au vu de sa longévité sans pareille. 23 saisons dans l'élite du basket américain pour le détenteur de quatre bagues de champion. L'une d'elles a été raflée au terme d'un affrontement légendaire avec un dénouement déjouant les pronostics. Lamine Yamal compte bien signer une performance de ce style et l'a ouvertement avoué.

Depuis la semaine dernière, les memes de LeBron James refont surface sur les réseaux sociaux en Espagne. Et ce, en raison des deux échecs des cadors de Liga en Ligue des champions à savoir le Real Madrid (1-2 contre le Bayern Munich) et le FC Barcelone (0-2 contre l'Atletico de Madrid). La jeune star de 18 ans du Barça qu'est Lamine Yamal était tout jeune au moment des faits. Et pourtant, il compte bien ressortir une performance digne du quadruple champion NBA avec sa franchise de cœur, à savoir les Cleveland Cavaliers à l'aube de l'été 2016.

🚨 Lamine Yamal 🇪🇸 : « Depuis que je suis enfant, 𝗝’𝗔𝗜 𝗗𝗨̂ 𝗔𝗦𝗦𝗨𝗠𝗘𝗥 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗘́𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗝𝗘 𝗡’𝗘𝗡 𝗔𝗩𝗔𝗜𝗦. 💪💙❤️



J'y suis habitué, je n'y pense pas beaucoup et je ne le prends pas comme un problème. » 🗣️



🎙️ conf. de presse pic.twitter.com/lShpXxLGFz — Actu Foot (@ActuFoot_) April 13, 2026

Lamine Yamal explique son annonce sur les réseaux sociaux Pour remettre les choses dans leur contexte, LeBron James et ses Cleveland Cavaliers étaient menés par les tenants du titre en finales NBA sur le score de 3 victoires à 1. Les Golden State Warriors avaient leur destin entre leurs mains, mais le trio LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love ont su inverser la tendance lorsque tout semblait perdu. A une échelle différente, le FC Barcelone de Lamine Yamal va devoir livrer une prestation XXL au Riyadh Air Metropolitano mardi soir pour pouvoir renverser l'Atletico de Madrid et l'avance prise par les hommes de Diego Simeone. Grand fan de NBA, de Derrick Rose et de D'Angelo Russell, Antoine Griezmann devrait forcément être réceptif aux déclarations de son adversaire de mardi : Lamine Yamal.