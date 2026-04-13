Mercato - PSG : Le Qatar en rêve, «Lamine Yamal va devoir changer de club»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 18 ans, Lamine Yamal fait aujourd'hui parler son talent sous le maillot du FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en 2031, il n'est pas prévu que le crack quitte de sitôt la Catalogne. Et pourtant... Pour son avenir, Yamal pourrait bien devoir se résoudre à faire ses valises et partir loin du Barça. Une aubaine pour le PSG alors que le Qatar rêve de lui ?

Si Lamine Yamal est déjà le présent du football mondial, il est également l'avenir. Et pour le moment, c'est avec le FC Barcelone qu'il écrit son histoire. Toutefois, ça n'empêche pas les autres clubs de saliver à l'idée de recruter Yamal. Le PSG était prêt à faire des folies et le Qatar pourrait ne pas renoncer de sitôt à se l'offrir. « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », avait notamment balancé Romain Molina concernant le désir des Qataris de recruter Lamine Yamal au PSG.

Mercato - PSG : Un transfert surprise qui va coûter très cher cet été ? https://t.co/wFdiLg22Qb — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

« Pour régner en Europe, il va devoir changer de club » Actuellement, il n'est pas prévu que Lamine Yamal quitte le FC Barcelone. Et pourtant... Au micro de Radio Marca, le journaliste Javier Tinto a tenu des propos qui risquent de faire parler. « Lamine est dans une forme spectaculaire, mais il est comme le Barça : il domine la Liga mais peine en Europe. Personnellement, c'est l'environnement qui pourrait lui être préjudiciable. Mais en termes de jeu, c'est le Barça qui pourrait l'empêcher de devenir un joueur de classe mondiale. Il a subi 11 défaites humiliantes en Europe. Lamine est un joueur phénoménal, mais pour régner en Europe, il va devoir changer de club », a-t-il ainsi balancé concernant Yamal.