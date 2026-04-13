Mercato - OM : Didier Deschamps a déjà tranché pour la succession de Beye

Nommé entraîneur de l'OM pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye a signé un contrat jusqu'en 2027 avec le club phocéen. Sur le papier, le Sénégalais est donc censé être là la saison prochaine, mais voilà que certaines questions commencent à se poser. L'OM pourrait ainsi changer à nouveau d'entraîneur. Et si on assistait à un retour de Didier Deschamps à Marseille ?
Avec l'officialisation de son nouveau président, l'OM a entamé ses changements pour la saison prochaine. Stéphane Richard serait ainsi désormais aux commandes à Marseille et reste maintenant à trouver celui qui l'accompagnera dans la partie sportive. En effet, Medhi Benatia doit être remplacé à son poste de directeur du football. Et quid également d'Habib Beye ? Si l'entraîneur de l'OM est sous contrat jusqu'en 2027, son avenir interroge...
Deschamps à la place de Beye ?
Habib Beye pourrait-il alors quitter l'OM plus tôt que prévu ? Si tel était le cas, il faudrait bien évidemment le remplacer au poste d'entraîneur du club phocéen. C'est ainsi que certains ont imaginé un possible retour de Didier Deschamps, lui qui va quitter ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Mais l'ancien entraîneur de l'OM est-il intéressé ? Selon les informations de Footmarseillais, la réponse est non, Deschamps privilégiant une aventure à l'étranger.
Beye ne pense pas à son avenir
Partira ? Ne partira pas ? L'avenir d'Habib Beye interroge. Dernièrement, à propos de la suite de son aventure à l'OM, l'entraîneur olympien avait quelque peu botté en touche, confiant : « Je ne vais pas parler de certitudes, mais d’ambitions et d’objectifs qui m’ont été fixés. La tâche qui m’a été donnée, c’est d’amener l’OM en Ligue des Champions pour la seconde fois d’affilée. Je suis concentré là-dessus aujourd’hui et pas sur l’aspect de mon contrat. On travaille parfaitement au club, le propriétaire McCourt a eu un message d’encouragement magnifique pour l’équipe. À moi de faire en sorte, avec le club, d’amener l’OM en C1, on verra pour la suite ».