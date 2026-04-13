Mercato - OM : Didier Deschamps a déjà tranché pour la succession de Beye

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé entraîneur de l'OM pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye a signé un contrat jusqu'en 2027 avec le club phocéen. Sur le papier, le Sénégalais est donc censé être là la saison prochaine, mais voilà que certaines questions commencent à se poser. L'OM pourrait ainsi changer à nouveau d'entraîneur. Et si on assistait à un retour de Didier Deschamps à Marseille ?

Avec l'officialisation de son nouveau président, l'OM a entamé ses changements pour la saison prochaine. Stéphane Richard serait ainsi désormais aux commandes à Marseille et reste maintenant à trouver celui qui l'accompagnera dans la partie sportive. En effet, Medhi Benatia doit être remplacé à son poste de directeur du football. Et quid également d'Habib Beye ? Si l'entraîneur de l'OM est sous contrat jusqu'en 2027, son avenir interroge...

OM - «Le mec était connu des services de police» : Avant son départ, un joueur a eu peur pour sa famille ! https://t.co/S2gcawnPNq — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Deschamps à la place de Beye ? Habib Beye pourrait-il alors quitter l'OM plus tôt que prévu ? Si tel était le cas, il faudrait bien évidemment le remplacer au poste d'entraîneur du club phocéen. C'est ainsi que certains ont imaginé un possible retour de Didier Deschamps, lui qui va quitter ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Mais l'ancien entraîneur de l'OM est-il intéressé ? Selon les informations de Footmarseillais, la réponse est non, Deschamps privilégiant une aventure à l'étranger.