NBA - Une star de la musique américaine attend son tour : «On ne se rend pas compte» de la folie Wembanyama !

Avec ses San Antonio Spurs, Victor Wembanyama s'est hissé à un tel niveau de notoriété sur le sol américain qu'il déchaîne les passions en dehors des plateaux télévisés et d'émissions spécialisées. Le grand public et le gratin à Hollywood sont fous de Wembanyama au point qu'un acteur français de la NBA affirme qu'on ne mesure pas l'étendue de la starification de Wemby aux Etats-Unis.
Victor Wembanyama, à 22 ans, fait déjà partie du gratin de la NBA. Rookie de l'année en 2024 pour sa première saison chez les San Antonio Spurs où il a été drafté à la première position, une première historique pour un Français, le pivot de 2 mètres 24 surnommé l'alien est en course pour être sacré MVP de la saison régulière. Ce qui encore une fois, n'a jamais eu lieu dans l'histoire.
«Je sais que John Legend était venu et a attendu après le match pour justement faire une photo avec son fils et Victor»
Franchise player des Spurs, Victor Wembanyama a su acquérir de par ses performances un statut à part de l'autre côté de l'Atlantique auprès des gens et des médias. Avec 19 saisons de NBA derrière lui, Nicolas Batum (37 ans) connaît particulièrement la maison et sait à quel point le phénomène Wembanyama est rare. Et notamment à Los Angeles où il joue pour les Clippers. « C'est une superstar ici (rire). Tu allumes tous les matins la télé, sur les talk show il y a un topic (ndlr sujet) sur lui. C'est littéralement tous les jours. Il joue, il y aura un truc, il ne joue pas, il y aura un truc quand même par rapport à sa blessure. Il a un suivi. Je l'ai joué deux fois à Los Angeles sur les trois dernières semaines, c'était à guichets fermés. Il y a beaucoup de stars VIP, des chanteurs qui sont venus dès qu'on jouait les Spurs ».
Batum a alors pris l'exemple d'une star de la chanson : John Legend. « Je sais que John Legend était venu et a attendu après le match pour justement faire une photo avec son fils et Victor ».
«Des stars viennent juste parce qu'on le joue lui»
Que ce soit John Legend ou les autres vedettes américaines, elles sont nombreuses à se rendre dans les salles de basket lorsque Victor Wembanyama arrive en ville avec ses coéquipiers des San Antonio Spurs, comme Batum l'a assuré sur RMC ce dimanche pour le Stephen Brunch. « C'est une star ici, c'est une star. Je ne pense pas vraiment qu'en France, on s'en rend compte. Je l'ai vu deux fois en trois semaines dans une ville comme Los Angeles où des stars viennent juste parce qu'on le joue lui ». Aux Etats-Unis, il existe une Wemby Mania qui est bien plus importante que la notoriété dont il dispose en France, chez lui.