NBA - Une star de la musique américaine attend son tour : «On ne se rend pas compte» de la folie Wembanyama !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec ses San Antonio Spurs, Victor Wembanyama s'est hissé à un tel niveau de notoriété sur le sol américain qu'il déchaîne les passions en dehors des plateaux télévisés et d'émissions spécialisées. Le grand public et le gratin à Hollywood sont fous de Wembanyama au point qu'un acteur français de la NBA affirme qu'on ne mesure pas l'étendue de la starification de Wemby aux Etats-Unis.

Victor Wembanyama, à 22 ans, fait déjà partie du gratin de la NBA. Rookie de l'année en 2024 pour sa première saison chez les San Antonio Spurs où il a été drafté à la première position, une première historique pour un Français, le pivot de 2 mètres 24 surnommé l'alien est en course pour être sacré MVP de la saison régulière. Ce qui encore une fois, n'a jamais eu lieu dans l'histoire.

✨ Batum raconte la folie autour de Wembanyama aux États-Unis



"C'est une superstar ici. Tous les matins, tu allumes la télé et il y a un sujet sur lui. C'est littéralement tous les jours ! Des stars viennent uniquement pour lui. Je ne sais pas si en France on s 'en rend compte" pic.twitter.com/HXkDYFErCz — RMC Sport (@RMCsport) April 12, 2026

«Je sais que John Legend était venu et a attendu après le match pour justement faire une photo avec son fils et Victor» Franchise player des Spurs, Victor Wembanyama a su acquérir de par ses performances un statut à part de l'autre côté de l'Atlantique auprès des gens et des médias. Avec 19 saisons de NBA derrière lui, Nicolas Batum (37 ans) connaît particulièrement la maison et sait à quel point le phénomène Wembanyama est rare. Et notamment à Los Angeles où il joue pour les Clippers. « C'est une superstar ici (rire). Tu allumes tous les matins la télé, sur les talk show il y a un topic (ndlr sujet) sur lui. C'est littéralement tous les jours. Il joue, il y aura un truc, il ne joue pas, il y aura un truc quand même par rapport à sa blessure. Il a un suivi. Je l'ai joué deux fois à Los Angeles sur les trois dernières semaines, c'était à guichets fermés. Il y a beaucoup de stars VIP, des chanteurs qui sont venus dès qu'on jouait les Spurs ». Batum a alors pris l'exemple d'une star de la chanson : John Legend. « Je sais que John Legend était venu et a attendu après le match pour justement faire une photo avec son fils et Victor ».