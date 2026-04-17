«Il sera le Ballon d’or» : Kylian Mbappé sait ce qui lui reste à faire pour succéder à Ousmane Dembélé !

C’est un nouveau coup d’arrêt pour Kylian Mbappé dans sa quête de la Ligue des champions. Quid du Ballon d’or ? L’élimination du Real Madrid en quarts de finale de C1 face au Bayern Munich n’est pas forcément annonciatrice d’un échec pour le capitaine de l’équipe de France en cette année de Coupe du monde qui devrait prendre le dessus sur les votes…

Depuis son éclosion avec l’ AS Monaco en 2016/2017, Kylian Mbappé a toujours figurer dans les 30 nommés du Ballon d’or . Pour sa première saison, le prodige du football français s’était classé à la 7ème place, puis à la 4ème un an plus tard avec le sacre de l’ équipe de France en Coupe du monde . Depuis, Mbappé a fait l’ascenseur jusqu’à une 3ème place en 2023. Cependant, lui qui était pressenti pour être le successeur des multiples lauréats Lionel Messi et Cristiano Ronaldo , il n’a toujours pas pu soulever la distinction individuelle suprême lorsque son ami Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’or en 2025 après le succès historique du PSG en Ligue des champions la saison après son départ pour le Real Madrid .

Mbappé (encore) éliminé en Ligue des Champions : est-il hors course pour le Ballon d'Or ? 😱 🗨️ @hugoguillemet : « La Coupe du monde passera avant tout le reste dans les votes ! » 🗨️ @PhilSANFOURCHE : « Si les Bleus gagnent, il aura mis le plus de buts et il sera Ballon d'Or. »… pic.twitter.com/xEG5osiSzV

«Si l’équipe de France est championne du monde, mon petit doigt me dit que celui qui aura mis le plus de buts sera Kylian Mbappé et donc il sera Ballon d’or»

Septième du dernier classement du Ballon d’or, le Soulier d’or européen empile les buts une fois de plus avec le Real Madrid (40 toutes compétitions confondues), mais risque de faire une saison blanche sur le plan collectif. La faute aux 9 points de retard du club merengue sur le FC Barcelone en Liga, à l’élimination en quarts de finale de Ligue des champions et à l’échec prématuré en Coupe du roi. De quoi réduire ses chances à néant pour le Ballon d’or ? Pas forcément et la cause est simple : nous nous trouvons en année de Coupe du monde comme Hugo Guillemet l’a souligné pendant L’Équipe du soir jeudi avec un exemple concret : Ronaldo 2002. « Ce dont on va se rappeler : certes il aura fait une saison blanche avec son club qui est irréfutable, mais il aura quand même mis 50 buts. 15 buts en Ligue des champions, c’est le total de buts de Benzema la saison où il a eu le Ballon d’or et surtout, la Coupe du monde va passer au-dessus de tout le reste. En 2002, Ronaldo fait une saison blanche et ne joue pas un match. Roberto Carlos gagne la Ligue des champions avec le Real Madrid, est formidable toute la saison et fait la passe décisive pour Zidane en finale, mais il est troisième du Ballon d’or. C’est Ronaldo parce qu’il marque en finale. Mbappé n’a pas perdu le Ballon d’or ».

Ce n’est pas le journaliste Philippe Sanfourche qui va contredire son confrère de L’Équipe. « On va laisser parler le terrain, mais je prends les paris quand même. Si l’équipe de France est championne du monde, mon petit doigt me dit que celui qui aura mis le plus de buts sera Kylian Mbappé et donc il sera Ballon d’or ».