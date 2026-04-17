Utilisation du VAR : Nouvelles règles appliquées en France la saison prochaine ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques années, l'introduction du VAR dans le football permet aux arbitres de la rencontre d'aller regarder la vidéo lors de situations litigieuses afin de se faire un meilleur avis. En France, cet outil est utilisé depuis la saison 2018-2019 en Ligue 1 et pourrait s'étendre un peu plus dans d'autres championnats. En effet, des discussions ont lieu pour décider de la façon d'utiliser le VAR en National, 3ème échelon. Mais le règlement ne serait pas identique...

Le VAR fait couler beaucoup d'encre depuis des années. S'il est souvent utilisé, beaucoup de décisions arbitrales subissent encore des reproches. En France, en Ligue 2, les arbitres n'ont pas encore la possibilité de faire appel à cet outil. Et ce n'est pas près d'arriver d'après les dernières révélations. En effet, la troisième division à l'échelle du championnat français serait d'abord concernée par l'arrivée du VAR mais les utilisations seront bien différentes.

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Le VAR en National ? Comme le révèle Ouest-France, le nouveau championnat professionnel de football en France, la Ligue 3, va connaître quelques changements. Actuellement nommé National, le premier exercice 2026-2027 pourrait voir débarquer le VAR en même temps. C'était en tout cas l'un des sujets de discussion de la FFF lors d'un comité exécutif jeudi. Et ce n'est pas tout puisque cet outil, déjà utilisé en Ligue 1 depuis 2018-2019, pourrait être utilisé différemment. En effet, le média évoque le fait que le quatrième arbitre aurait seul la charge de l'utilisation de l'assistance vidéo et que l'arbitre central ne l'aurait donc pas, ce qui n'est pas le cas en Ligue 1. De plus, chaque équipe pourrait bénéficier de seulement 2 jokers par match, des recours à la vidéo, à l'image de ce qui avait été mis en place au Chili lors de la dernière Coupe du monde des moins de 20 ans.