Hugo Ekitike va rater la Coupe du monde 2026 : Les deux solutions données sur La Chaine L’Equipe pour le remplacer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du match entre le PSG et Liverpool, Hugo Ekitike sera éloigné des terrains pendant de très longs mois. Un coup dur pour l’international français qui va donc manquer la Coupe du monde avec les Bleus. La question est maintenant de savoir par qui Didier Deschamps va le remplacer et voilà que deux cas de figure ont été évoqués.

Pour la prochaine Coupe du monde, l’attaque de l’équipe de France sera donc amputée d’Hugo Ekitike. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, le buteur de Liverpool a dit adieu à la compétition. Un coup dur pour le joueur de 23 ans. Et les Bleus ? Didier Deschamps devra donc faire sans Ekitike et forcément une question s’est posée suite à cette blessure : qui en profitera pour intégrer la liste de l’équipe de France pour disputer la prochaine Coupe du monde ?

Hugo Ekitike - Équipe de France : Un profil «rare» et «précieux», Deschamps va devoir s’en passer au Mondial https://t.co/yA63RO9VfS — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Qui pour remplacer Ekitike à la Coupe du monde ? Alors qu’Hugo Ekitike aurait dû figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, un autre joueur prendra finalement sa place avec l’équipe de France. Mais qui ? Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Giovanni Castaldi s’est prononcé sur ce sujet, expliquant comment ça pourrait profiter à Eduardo Camavinga ou bien Randal Kolo Muani : « Moi je pense qu’avec la blessure d’Ekitike, Deschamps va peut-être maintenir la formule à 25 joueurs. Moi je pense que même avec Ekitike, Marcus Thuram aurait pu faire partie de la liste et il aurait sorti Camavinga. Là je pense plus que compte tenu du nombre de profils qu’on a offensivement par rapport à la polyvalence des joueurs qu’il va peut-être réintégrer Camavinga. Pour Kolo Muani, c’est quand même très dur en ce moment. Après s’il part à 26, le favori c’est clairement Randal Kolo Muani ».