Hugo Ekitike va rater la Coupe du monde 2026 : Les deux solutions données sur La Chaine L’Equipe pour le remplacer

Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du match entre le PSG et Liverpool, Hugo Ekitike sera éloigné des terrains pendant de très longs mois. Un coup dur pour l’international français qui va donc manquer la Coupe du monde avec les Bleus. La question est maintenant de savoir par qui Didier Deschamps va le remplacer et voilà que deux cas de figure ont été évoqués.
Pour la prochaine Coupe du monde, l’attaque de l’équipe de France sera donc amputée d’Hugo Ekitike. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, le buteur de Liverpool a dit adieu à la compétition. Un coup dur pour le joueur de 23 ans. Et les Bleus ? Didier Deschamps devra donc faire sans Ekitike et forcément une question s’est posée suite à cette blessure : qui en profitera pour intégrer la liste de l’équipe de France pour disputer la prochaine Coupe du monde ?
Qui pour remplacer Ekitike à la Coupe du monde ?
Alors qu’Hugo Ekitike aurait dû figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, un autre joueur prendra finalement sa place avec l’équipe de France. Mais qui ? Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Giovanni Castaldi s’est prononcé sur ce sujet, expliquant comment ça pourrait profiter à Eduardo Camavinga ou bien Randal Kolo Muani : « Moi je pense qu’avec la blessure d’Ekitike, Deschamps va peut-être maintenir la formule à 25 joueurs. Moi je pense que même avec Ekitike, Marcus Thuram aurait pu faire partie de la liste et il aurait sorti Camavinga. Là je pense plus que compte tenu du nombre de profils qu’on a offensivement par rapport à la polyvalence des joueurs qu’il va peut-être réintégrer Camavinga. Pour Kolo Muani, c’est quand même très dur en ce moment. Après s’il part à 26, le favori c’est clairement Randal Kolo Muani ».
« Un immense coup dur » annoncé par Deschamps
Didier Deschamps va devoir donc faire sans Hugo Ekitike à la Coupe du monde. Et le sélectionneur de l’équipe de France l’a confirmé : c’est un coup dur. Réagissant à la blessure de l’attaquant de Liverpool, DD a expliqué : « Hugo s'est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l'empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde. Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s'était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l'Equipe de France. Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j'en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l'ensemble du staff. Nous savons qu'il sera à fond derrière l'équipe de France et nous pensons tous très fort à lui ».