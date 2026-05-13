Départ de l’OM : Medhi Benatia déjà d’accord avec son prochain club ?

Comme annoncé depuis son vrai-faux départ au mois de février dernier, Medhi Benatia quittera l’OM à la fin de la saison, vraisemblablement pour laisser sa place à Grégory Lorenzi. L’ancien international marocain a des sollicitations, notamment de la part d’Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, avec lequel il aurait même déjà un accord de principe.
Après avoir annoncé sa démission sur ses réseaux sociaux personnels quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, Medhi Benatia est finalement revenu sur sa décision. À la demande de Frank McCourt, le directeur du football de l’OM a accepté de rester jusqu’à la fin de la saison, mais pas plus. « Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion mûrissait. J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir », avait-il expliqué.
Un accord de principe entre Benatia et Al-Ittihad ?
Medhi Benatia devrait en revanche rapidement reprendre du service après son départ de l’OM. Son nom a été cité du côté de l’AS Rome, mais également d’Al-Ittihad. Le journaliste Fabrizio Romano indiquait que la formation saoudienne était intéressée par l’ancien international marocain, qui remplacerait Ramon Planes, en poste depuis 2023. Une information confirmée par RMC Sport, qui fait savoir que Medhi Benatia est même la priorité du club dans lequel évoluent Moussa Diaby, Houssem Aouar et Danilo Pereira entre autres. Un intérêt auquel il n’est pas insensible et il existerait même déjà un accord de principe entre les deux parties.
Lorenzi remplacera Benatia à l’OM
Si Medhi Benatia semble donc en passe de trouver un nouveau club, l’OM de son côté tient son remplaçant. Après 10 saisons passées au Stade Brestois, Grégory Lorenzi partira à la fin de la saison et est pressenti pour lui succéder en tant que directeur sportif de Marseille. Un été agité s'annonce dans la cité phocéenne, avec les départs attendus de plusieurs joueurs et aussi d’Habib Beye. Sa première mission sera de trouver un nouvel entraîneur, de préférence français. En ce sens, les noms de Christophe Galtier et Bruno Genesio ont été évoqués dernièrement.