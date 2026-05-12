OM - Départ de Medhi Benatia : Son prochain club déjà annoncé dans la presse étrangère ?

Axel Cornic

Retenu par le propriétaire Frank McCourt en février dernier, Medhi Benatia va bel et bien quitter l’Olympique de Marseille, où l’on cherche activement son successeur au poste de directeur sportif. Et l’ancien défenseur central marocain ne devrait pas rester longtemps sans club, puisque depuis quelques jours son nom est beaucoup évoqué à l’étranger.

Arrivé en novembre 2023 dans un rôle de conseiller, puis devenu directeur sportif en janvier 2025, Medhi Benatia va quitter l’OM cet été. Certains pensaient qu’il allait finalement rester pour aider à lancer le nouveau cycle du club, mais Frank McCourt a confirmé son départ dans un long entretien publié dans le Journal du Dimanche, à la fin du mois de mars dernier.

Lorenzi à l’OM... A Marseille, on a ainsi commencé à ratisser le terrain pour lui trouver un successeur, avec plusieurs noms qui ont été évoqués ces dernières semaines. Il y a notamment eu Julien Fournier ou les Italiens Cristiano Giuntoli et Frederic Massara, mais c’est finalement du côté du Stade Brestois que l’OM semble avoir trouvé son bonheur. Des nombreux médias dont L’Equipe ont en effet assure que Grégory Lorenzi devrait bientôt s’engager avec le club phocéen, après avoir éconduit les avances de l’OGC Nice.