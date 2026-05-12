Mercato - Real Madrid : Une grosse opération annoncée par la presse italienne pour un transfert ?

Axel Cornic

Kylian Mbappé et ses coéquipiers se dirigeants vers une deuxième saison blanche consécutive, ce qui est inacceptable pour un club comme le Real Madrid. Ainsi, une énorme révolution est annoncée par la presse espagnole et cela va évidemment passer par le mercato estival, avec plusieurs pistes prestigieuses qui ont déjà commencé à sortir.

On s’attend à un été brûlant du côté de Madrid. Après une deuxième saison blanche personne ne semble être à l’abri et même les stars comme Kylian Mbappé ou Vinicius Jr sont annoncées proches d’un possible départ. Il fait dire que quand on est le Real Madrid, on ne peut pas se permettre de rester médiocre aussi longtemps.

Le Real Madrid veut miser sur Kenan Yıldız Mais qui pourrait relancer les Merengue ? Les noms des plus grands talents de la planète sont évoqués depuis quelques semaines et la presse italien en a récemment livré un nouveau. D’après les informations de Tuttosport, le Real Madrid souhaiterait s’attacher les services de Kenan Yıldız, jeune star de la Juventus ainsi que de la sélection turque. A Turin, on n’aurait aucune intention de s’en séparer, ce qui laisse penser à un long bras de fer et à une indemnité de transfert très importante. Pour essayer de faire baisser ce pris, les Madrilènes semblent disposés à insérer Brahim Diaz ou encore Gonzalo Garcia dans les négociations.