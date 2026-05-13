«Je n’ai pas parlé avec lui» : Le Real Madrid répond cash pour le retour de José Mourinho !

Alexis Brunet

Après une saison terminée sans le moindre titre, le Real Madrid va sans doute se montrer très actif cet été. D’après de nombreuses sources, Alvaro Arbeloa pourrait en faire les frais et quitter la capitale espagnole. Annoncé comme très proche de la Casa Blanca depuis quelques jours, José Mourinho serait le grand favori pour le remplacer, mais ce mercredi Florentino Pérez a démenti tout contact avec le Portugais.

Avant la fin de la saison, le Real Madrid a encore trois matchs de Liga à disputer, mais ils ne serviront à rien. Dimanche dernier, le club de la capitale espagnole a dit adieu à ses derniers espoirs de titre en championnat en s’inclinant 2-0 contre le FC Barcelone lors du Clasico. La Casa Blanca va donc terminer la saison sans titre, car elle a également été éliminée en Coupe du Roi et en Ligue des champions.

« Je n’ai pas parlé avec lui » Forcément, après une saison aussi mauvaise, le Real Madrid va changer certaines choses cet été, à commencer par son entraîneur. Alvaro Arbeloa est régulièrement annoncé sur le départ depuis quelques semaines et dernièrement la presse espagnole s’est accordée à dire que c’est José Mourinho qui devrait le remplacer. Ce mercredi soir, lors d’un entretien accordé au journaliste Josep Pedrerol diffusé sur La Sexta, Florentino Pérez a toutefois tenu à démentir les rumeurs concernant le Portugais. « J’aime tous les entraîneurs. Mourinho a déjà été avec nous, il a fait de nous une équipe plus compétitive. Mais moi je ne choisis pas les entraîneurs. » Relancé par le journaliste, le président madrilène a affirmé n’avoir jamais parlé à l’actuel coach du Benfica Lisbonne. « Tu es lourd avec Mourinho. Même quand il est venu ici avec Benfica, je n’ai pas parlé avec lui. »