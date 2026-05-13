Mercato - «Le PSG va le laisser partir» : La décision est prise pour un transfert à 28M€ !

Alexis Brunet

Cet été, quelques mouvements sont à prévoir du côté du PSG. Le club de la capitale souhaiterait se renforcer offensivement, mais cela pourrait entraîner quelques départs. Loin d’être un titulaire indiscutable, Kang-in Lee pourrait quitter la France. Paris aurait d’ailleurs déjà décidé de laisser partir le joueur évalué à 28M€, d’après la presse espagnole.

Le 30 mai prochain, la saison du PSG prendra officiellement fin avec la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Après cette date, les dirigeants parisiens auront encore du travail car débutera le mercato estival et il pourrait bien être animé du côté de la capitale. Paris cherche notamment à se renforcer en attaque et cela pourrait entraîner plusieurs mouvements.

Le PSG ne compte plus sur Lee Ce mercredi, le journal AS donne certaines informations sur le mercato estival du PSG et notamment la piste Julian Alvarez. L’Argentin serait la priorité du club de la capitale pour renforcer son attaque, lui qui serait très apprécié par Luis Enrique. Le journal espagnol nous informe que les Colchoneros pourraient accepter une grosse somme d’argent plus un ou deux joueurs pour valider le transfert de leur buteur. Cela tombe bien, la formation madrilène serait intéressée par un certain Kang-in Lee, qui ne sera visiblement pas gardé par Paris et qui est estimé à 28M€. L’Atlético de Madrid avait d’ailleurs tenté de le recruter lors du mercato estival, mais le coach parisien avait alors décidé de le garder.