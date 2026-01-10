Mercato - OM : Coup de tonnerre pour ce transfert à 30M€ !

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, Robinio Vaz pourrait bien quitter l’OM et la somme de 30M€ est évoquée. L’attaquant est très courtisé sur le marché des transferts et l’AS Rome fait partie des clubs intéressés. Frederic Massara, le directeur sportif romain a pris la parole sur ce dossier et malheureusement le joueur de 18 ans ne devrait pas s’envoler pour l’Italie à en croire ses dires.

Cet hiver, l’OM a la volonté de se renforcer dans différents secteurs. Pour y arriver, le club phocéen aura besoin d’argent et il est donc possible qu’une vente ait lieu. Dernièrement c’est le nom de Robinio Vaz qui ressort avec insistance pour un départ.

Vaz direction l’AS Rome ? Lors de la première partie de saison, Robinio Vaz s’est montré à son avantage en inscrivant quatre buts et en délivrant deux passes décisives en 14 apparitions en Ligue 1. L’attaquant de 18 ans a attiré l’œil de nombreuses formations et dernièrement c’est l’AS Rome qui était annoncée comme étant très intéressée. Un possible transfert de l’ordre de 30M€ était même évoqué pour le joueur de l’OM.