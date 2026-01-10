«Mauvais choix» avec l’OM, la terrible annonce d'Aubameyang !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OM s’est incliné aux tirs au but jeudi lors du Trophée des champions face au PSG (2-2, 4-1 aux t.a.b.), Pierre-Emerick Aubameyang a eu l’occasion qui aurait permis aux Olympiens de faire le break dans le temps additionnel. Au lendemain de la rencontre, l’attaquant âgé de 36 ans a pris la parole sur les réseaux sociaux, reconnaissant un « mauvais choix final ».

Une occasion qui aurait pu tout changer. Dans le temps additionnel du Trophée des champions jeudi, Pierre-Emerick Aubameyang a eu l’opportunité de marquer le but qui aurait permis à l’OM de remporter son premier trophée depuis 14 ans, avant de se faire reprendre par Willian Pacho.

Aubameyang avoue un « mauvais choix final » Sur la contre-attaque, le PSG a égalisé par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos, avant de s’imposer aux tirs au but (2-2, 4-1 aux t.a.b.). À l’instar de Matt O’Riley, qui s’est excusé après son penalty raté, Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi pris la parole sur les réseaux au lendemain de la rencontre, évoquant notamment cette occasion ratée.