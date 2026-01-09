Cauchemar à l’OM : Un joueur prend la parole...

Vainqueur de son 14e Trophée des Champions (2-2, 4 tab 1), le PSG a fait vivre un cauchemar à l’OM, qui pensait remporter son premier titre depuis 2012. Matt O’Riley, qui a manqué sa tentative lors de la séance des tirs au but, a présenté ses excuses aux supporters au lendemain de cette contreperformance.
En quête d’un titre depuis 2012, l’Olympique de Marseille a bien pensé mettre un terme à cette terrible série jeudi soir, lors du Trophée des Champions face au PSG (2-2, 4 tab 1). Mais Gonçalo Ramos en a décidé autrement, en inscrivant le but égalisateur dans les dernières secondes avant de réussir son tir au but lors de la séance remportée par les champions d’Europe en titre.
« Acceptez mes sincères excuses »
De son côté, Matt O’Riley, premier tireur marseillais, a vu sa frappe repoussée par Lucas Chevalier. Au lendemain de cette désillusion, le milieu de l’OM a présenté ses excuses aux supporters phocéens. « À toute la famille marseillaise, acceptez mes sincères excuses. Je sais à quel point cela signifiait pour nous tous et combien d’efforts ont été investis par les joueurs, le personnel et les supporters pour atteindre ce point », a écrit le joueur sur son compte Instagram.
« Nous reviendrons plus fort pour vous »
« Tout ce travail et votre croyance auraient dû être récompensés. Tu méritais celle-ci plus que quiconque. Merci d’être derrière nous. Nous reviendrons plus fort pour vous. Allez l’OM », a conclu Matt O’Riley.