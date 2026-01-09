Cauchemar à l’OM : Un joueur prend la parole...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de son 14e Trophée des Champions (2-2, 4 tab 1), le PSG a fait vivre un cauchemar à l’OM, qui pensait remporter son premier titre depuis 2012. Matt O’Riley, qui a manqué sa tentative lors de la séance des tirs au but, a présenté ses excuses aux supporters au lendemain de cette contreperformance.

En quête d’un titre depuis 2012, l’Olympique de Marseille a bien pensé mettre un terme à cette terrible série jeudi soir, lors du Trophée des Champions face au PSG (2-2, 4 tab 1). Mais Gonçalo Ramos en a décidé autrement, en inscrivant le but égalisateur dans les dernières secondes avant de réussir son tir au but lors de la séance remportée par les champions d’Europe en titre.

« Acceptez mes sincères excuses » De son côté, Matt O’Riley, premier tireur marseillais, a vu sa frappe repoussée par Lucas Chevalier. Au lendemain de cette désillusion, le milieu de l’OM a présenté ses excuses aux supporters phocéens. « À toute la famille marseillaise, acceptez mes sincères excuses. Je sais à quel point cela signifiait pour nous tous et combien d’efforts ont été investis par les joueurs, le personnel et les supporters pour atteindre ce point », a écrit le joueur sur son compte Instagram.