Mason Greenwood : L'OM évite un nouveau scandale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, l'OM a cru pouvoir dominer le PSG notamment en égalisant grâce à un penalty de Mason Greenwood. Cependant, la faute de Lucas Chevalier semble très sévère selon l'ancien arbitre Bruno Derrien qui estime que le scandale a été évité par la victoire finale du PSG.

Comme d'habitude, le PSG a remporté le Trophée des champions en dominant l'OM aux tirs-au-but. Cependant, cette fois-ci, ce fut très compliqué puisque les Marseillais ont failli s'imposer. Il s'en est fallu d'un but de Gonçalo Ramos dans les arrêts de jeu. Mais avant cela, l'OM avait égalisé sur un penalty litigieux obtenu et transféré par Mason Greenwood. Selon Bruno Derrien, ancien arbitre international, estime même que la faute aurait pu ne pas être sifflée.

«Pour moi ce pénalty est sévère» « Pour moi ce pénalty est sévère. Il y a un léger contact, il le touche à peine, Greenwood joue bien le jeu. À vitesse réelle, on a le sentiment que le gardien peut toucher l’attaquant marseillais mais en revoyant les images… Il y a peut-être un petit contact avec le haut du bras mais c’est très minime », lâche-t-il dans des propos accordés au Parisien.